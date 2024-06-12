Максименко — лучший игрок «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков

В прошедшем сезоне 26-летний Александр Максименко принял участие в 29 матчах «Спартака» во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Максименко составляет € 2 млн.