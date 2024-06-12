Семейный бюджет Песьякова может пострадать из-за неудачной шутки: фото красавицы-жены вратаря
Недавно бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков неудачно пошутил, и теперь ему может грозить крупный штраф и дисквалификация на несколько матчей.
Недавно бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков неудачно пошутил, и теперь ему может грозить крупный штраф и дисквалификация на несколько матчей.
Во время игры «Ростова» против «Зенита» Сергей защищал ворота своей команды. «Ростов» проиграл, а «Зенит» в очередной раз стал чемпионом Российской премьер-лиги. В одном из интервью Сергей рассказал, что после подобных неудач его часто спрашивают, сколько ему заплатили за проигрыш, и пошутил, что они с женой до сих пор не могут потратить полученные миллиарды.
Высказывание Сергея вызвало резонанс, и, возможно, последует наказание. По крайней мере, спортивный юрист считает, что это нельзя оставлять без внимания. А депутат Светлана Журова считает, что футболисты так шутят специально, чтобы о них больше писали.
Как бы ни развивалась ситуация, Сергея поддержит его красавица-жена Ксения. Она уже неоднократно высказывала слова поддержки в адрес любимого мужа.