Семейный бюджет Песьякова может пострадать из-за неудачной шутки: фото красавицы-жены вратаря

Во время игры «Ростова» против «Зенита» Сергей защищал ворота своей команды. «Ростов» проиграл, а «Зенит» в очередной раз стал чемпионом Российской премьер-лиги. В одном из интервью Сергей рассказал, что после подобных неудач его часто спрашивают, сколько ему заплатили за проигрыш, и пошутил, что они с женой до сих пор не могут потратить полученные миллиарды.