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11:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Солидно и качественно». Черданцев высоко оценил игру Алипа в «Зените»

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел самый насыщенный сезон в «Зените» с точки зрения игровых минут и завоеванных трофеев. В интервью корреспонденту Vesti.kz известный российский комментатор Георгий Черданцев оценил рост игрока.

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Источник: Чемпионат.com

«Алип приобрел огромный опыт в этом сезоне и футболист он безусловно квалифицированный. Что касается критики и ошибок, ошибаются все, тот же Эракович, игрок сборной Сербии в финале с “Балтикой” “привез”. Просто на ошибки защитников из топ-команд всегда больше обращают внимание. В “Зените” больше ответственности, перед командой стоит задача выигрывать везде и если защитник “напорол”, то он сразу попадает под критику. Кроме того, есть определенная конкуренция. Это очень тяжело.

Многие вспоминают матч Алипа с “Краснодаром”, но я не считаю, что он там допустил катастрофическую ошибку. Понятно, что так не надо сбрасывать мяч, но это же не такие ошибки, которые человек из раза в раз допускал. Я думаю, Алип будет прибавлять и если говорить в проекции нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова, он тоже ему что-то подскажет. По мне, Алип провел солидный сезон и он чаще играл, чем тот же Родригао, а значит, он как минимум эту конкуренцию выиграл. Да, есть вопрос с лимитом, но это определенно качественный сезон Нуралы. Плюс мы его увидели на позиции левого защитника и как выяснилось, он способен и эту позицию закрывать при необходимости.

Ну и победный гол в суперфинале Кубка России — это хорошее окончание сезона. Он соответствует задачам и требованиям “Зенита”, ведь в той же игре с “Балтикой” он вышел в основе и заменили позже Эраковича, а не Нуралы, значит, Сергей Семак видит его потенциал», — заявил Черданцев.

В прошедшем сезоне Алип провел за «Зенит» 25 матчей в РПЛ и 12 игр в Кубке страны. Казахстанец отметился победным голом в недавнем Суперфинале Кубка России. Кроме того, он в третий раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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