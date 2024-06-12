Стало известно о возвращении Смолова в «Краснодар»

Уточняется, что форвард присоединится к «горожанам» на правах свободного агента. Контракт краснодарцев со Смоловым будет рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Смолов провел 25 матчей в чемпионате России. Форвард отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Динамо» истекает 30 июня.

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. В составе команды он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил за «быков» 63 мяча в 99 матчах во всех турнирах.