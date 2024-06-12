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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о возвращении Смолова в «Краснодар»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов близок к возвращению в «Краснодар». Об этом стало известно Legalbet.

Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что форвард присоединится к «горожанам» на правах свободного агента. Контракт краснодарцев со Смоловым будет рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Смолов провел 25 матчей в чемпионате России. Форвард отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Динамо» истекает 30 июня.

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. В составе команды он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил за «быков» 63 мяча в 99 матчах во всех турнирах.

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