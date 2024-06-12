Бывший футболист сборной России оценил перспективы Дзюбы в РПЛ

По словам экс-игрока, россиянин еще поиграет в элитном дивизионе. «Он был очень полезен и эффективен на определенном этапе в “Локомотиве”. Думаю, у него вполне хватает амбиций и сил, чтобы показать себя. Мотивированный Дзюба всегда опасен», — заявил Сычев.