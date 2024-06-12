Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в Волгограде

Встреча состоится 13 июля.

«Зенит» является действующим победителем чемпионата России и кубка страны. «Краснодар» сыграет в матче за Суперкубок России в качестве серебряного призера национального первенства.

Петербургский клуб восемь раз побеждал в Суперкубке России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023). «Зенит» в шестой раз подряд сыграет в матче за суперкубок страны, в 2019 году команда проиграла московскому «Локомотиву» (2:3). «Краснодар» впервые примет участие в игре за Суперкубок России.

В 2023 году матч за Суперкубок России прошел в Казани, «Зенит» обыграл московский ЦСКА (0:0, 5:4 — после серии пенальти).

«Волгоград-Арена» была построена к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе прошли четыре матча группового этапа турнира. Сооружение является домашним стадионом футбольного клуба «Ротор». Вместимость стадиона составляет 45 тыс. человек.