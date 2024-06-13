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01:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны подробности возможного перехода Клаудиньо из «Зенита» в «Фламенго»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо может перейти в бразильский «Фламенго», взамен, помимо денежных средств, сине-бело-голубые получат преимущественное право покупки полузащитника Лоррана. Об этом сообщает Bolavip Brasil.

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Стали известны подробности возможного перехода Клаудиньо из «Зенита» в «Фламенго» | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, Клаудиньо хочет вернуться в Бразилию, поэтому «Фламенго» считает, что сумеет договориться с «Зенитом» о переходе игрока. В свою очередь, «Зенит», помимо денежных средств за трансфер, хочет получить преимущественное право выкупа молодого бразильского таланта «Фламенго» Лоррана.

Сообщается, что в случае достижения соглашения «Зенит» продаст Клаудиньо за сумму, не превышающую € 20 млн, или отдаст в аренду с обязательством выкупа, а также будет уведомлён при каждой попытке какого-либо клуба купить Лоррана с целью воспользоваться своим преимущественным правом.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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