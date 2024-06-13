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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансферы в РПЛ, которые вот-вот случатся

«Зенит» очень активно начал лето. А что остальные?

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Трансферы РПЛ-2023/2024, Зенит покупает Латышонка и Глушенкова, Динамо — Лунёва, Химки — Заболотного | Источник: Чемпионат.com

Трансферное окно в России откроется 14 июня и продлится до 5 сентября. Но мы уже знаем о некоторых переходах: «Локо» приобрёл у «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва, Сергей Песьяков поменял Ростов на Самару, а в Петербурге теперь думают, что делать с Вильсоном Изидором.

Также в ближайшее время должны состояться ещё несколько крупных сделок. Хотя это не совсем привычно: как правило, клубы откладывают большие трансферы на июль-август. Но не в этот раз.

Максим Глушенков: «Локомотив» → «Зенит» (€ 5 млн)

Источник: РИА "Новости"

По информации «Чемпионата», сделка между клубами близка к завершению. В Петербурге этого игрока уже считают своим, хотя «Локо», по некоторым данным, в последний момент всё-таки пытается перебить финансовые условия, которые действующие чемпионы предложили игроку. Сумма в € 5 млн не должна вводить в заблуждение. Наверняка в неё не заложены ни агентская комиссия, ни подписной бонус футболисту.

Глушенковым интересовался не только «Зенит». Сообщалось о желании «Спартака» приобрести футболиста. Вероятно, были консультации и с европейскими клубами, однако Максим давно обозначил приоритеты. Ранее он заявил, что не пошёл бы в середняк или клуб-аутсайдер даже в топовый чемпионат.

Андрей Лунев: «Карабах» → «Динамо» М (свободный агент)

Источник: ФК "Карабах"

По данным журналиста Ивана Карпова, бывший вратарь «Зенита», «Байера» и «Карабаха» переходит в московский клуб в качестве свободного агента. Ранее он не стал продлевать контракт с клубом из Азербайджана и обозначил в качестве приоритета возвращение в Россию. Зарплата Лунёва в московском клубе составит около € 1,2 млн в год. А подписание контракта намечено на следующую неделю. Кстати, помимо Лунёва, «Динамо» говорило с Ильёй Помазуном и Евгением Латышонком, но итоговый выбор уже сделан.

Сообщалось об интересе к Андрею в том числе со стороны «Зенита» — клуб выходил на игрока, но до официального предложения не дошло. Так что 32-летний кипер, который выдал отличную статистику в прошедшем розыгрыше Лиги Европы, отправляется в Москву.

Антон Заболотный: ЦСКА → «Химки» (свободный агент)

Источник: РИА "Новости"

По информации «Чемпионата», в среду нападающий прошёл медосмотр для перехода в «Химки». В клубе ему предложили двухлетний контракт с зарплатой в 3 млн рублей в месяц + бонусы. При этом само соглашение Заболотный пока не подписал, так как параллельно обсуждает возможность продления с ЦСКА. Армейцы финально ещё не вышли из переговоров, но решение Антона, вероятно, будет зависеть от предложенных условий.

Кстати, не исключён вариант, что «Химки» попробуют подписать и Рифата Жемалетдинова, который сейчас разговаривает с ЦСКА, но имеет предложение и от подмосковного клуба.

Евгений Латышонок: «Балтика» → «Зенит» (10 млн рублей)

Источник: РИА "Новости"

Первая информация о вероятном уходе вратаря в «Зенит» появилась около месяца назад. Потом на Латышонка якобы претендовали «Краснодар», «Динамо» и «Спартак». Но сейчас, по данным Ивана Карпова, был сделан финальный выбор. «Зенит» активировал опцию выкупа игрока за 10 миллионов рублей, которая заработала после вылета «Балтики» из элиты. По данным «РБ Спорт», Евгений в скором времени подпишет с петербуржцами четырёхлетний контракт.

Бенхамин Гарре: «Крылья Советов» → «Краснодар» (до € 8 млн)

Источник: РИА "Новости"

Первым крупным трансфером вице-чемпионов может стать приглашение лидера «Крыльев». По данным Ивана Карпова, «Краснодар» находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу со стороной игрока, который в этом сезоне в 20 матчах забил девять голов и сделал три результативные передачи. При этом официального предложения в Самару пока не поступало. Там же готовы рассматривать офферы даже ниже € 8 млн — то есть той цены, которая была заявлена зимой.

Авторы: Дмитрий Зимин, Андрей Панков

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