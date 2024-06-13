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19:05 (мск), источник: Sport24

Томпсон решил вопросы с чилийскими правоохранителями и вылетел в Россию. Завтра он прибудет в Оренбург

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон, который, по информации Maldita Farándula, набросился на мать девушки, заставшей его с 5 проститутками, завтра прилетит в Россию. Об этом рассказал источник, знакомый с футболистом.

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Источник: РИА "Новости"

«Томпсону не грозит уголовный срок на его родине. Все, что пишется в последние дни в прессе абсолютно не соответствует действительности. “Оренбург” получает оперативную информацию от футболиста и его агента, из которой следует, что игрок находится в безопасности и ему ничего не грозит.

Все новости, в которых говорится о якобы криминальных действиях Хорди, пишутся с целью опорочить имидж футболиста и клуба. Он уже решил все свои вопросы с чилийскими правоохранителями и вылетел в Россию. Завтра Томпсон прибудет в Оренбург», — сообщил Sport24 источник, близкий к игроку.

В понедельник «Оренбург» выкупил чилийского полузащитника у «Коло-Коло», игравшего ранее за команду на правах аренды.

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