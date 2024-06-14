Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
07:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Гусев прокомментировал итоги чемпионской гонки РПЛ

Известный футбольный комментатор и болельщик московского «Динамо» Виктор Гусев высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

Зенит
Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Виктор Гусев прокомментировал итоги чемпионской гонки РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Последний тур смотрел по телевизору, потому что готовил его обзор для выпуска на Первом канале. Это была моя рабочая смена, иначе бы, конечно, рванул в Краснодар. Одним глазом следил за остальными играми, но всё внимание, конечно, было нашему матчу. Я очень рассчитывал на победу, тем более что всё было в наших руках. Но как человек, который давно смотрит футбол и специализируется на нём, я понимал, что чемпионской игры по большому счёту не было. Сразу оговорюсь, что её не было ни у “Зенита”, ни у “Краснодара”.

Но мы заслужили чемпионство тем, что проявили волю. Все помнят голы Нгамалё в добавленное время, борьбу до последних минут. Это, кстати, было нехарактерно для “Динамо” прошлых лет, когда, может быть, даже было меньше упрёков к линии обороны или вратарям, но команда не проявляла волю. Это что-то новое, что появилось при Личке — это умение бороться до конца. И вот за это мы чемпионство заслужили. И очень жалко, что его не добились», — приводит слова Гусева официальный сайт московского клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. В 30-м туре чемпионата России бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

«Зенит» выиграл шестое золото и догнал «Спартак»
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий
Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь