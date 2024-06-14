Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
08:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктор Гусев высказался о первом сезоне Марцела Лички во главе «Динамо»

Известный футбольный комментатор и болельщик московского «Динамо» Виктор Гусев прокомментировал работу главного тренера бело-голубых Марцела Лички в своём первом сезоне во главе команды.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Виктор Гусев высказался о первом сезоне Марцела Лички во главе «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

«Я очень симпатизирую Личке как человеку, тому, как он говорит, как общается с прессой, как он вывел весь персонал на пресс-конференцию после матча с “Краснодаром”. Некоторые считают, что он не о том говорил: что нужно было объяснять поражение команды, а не благодарить повара. Ничего подобного! Он сделал самую правильную вещь, которую можно было сделать по-человечески. Он показал, что он часть клуба, часть команды. И вот этот поступок, который, казалось бы, далёк от конкретной игры, это и есть построение команды. Личка — абсолютный молодец! Только недальновидный человек может говорить, что это всё неважно — общение с прессой, работа динамовского клуба, оформление матчей.

У некоторых специалистов есть такая позиция, что важно только то, как футболисты играют — зачем нужны эти шоу на матчах или шутки на пресс-конференциях? Нет, это всё составные части одного и того же — без этого нельзя. Когда начались эти изменения, появилась креативность в том, что касается и формы, и атрибутики, и предматчевых шоу, я сказал, что теперь дело пойдёт и в итоге будет прогресс на футбольном поле. Так и произошло, и мы в итоге стали подниматься вверх. Клуб — единое целое. Все вместе поднимаются, и все вместе опускаются», — приводит слова Гусева официальный сайт московского клуба.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Под его руководством бело-голубые заняли третье место в чемпионате, набрав 56 очков в 30 турах. Личка пришёл в московский клуб летом 2023 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь