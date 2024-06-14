Зайнутдинову нашли роль в «Зените»

«С Зайнутдиновым все ничуть не проще. Да, мы хорошо его знаем по выступлениям за “Ростов” и ЦСКА, но даже амплуа Бахтиера нельзя назвать однозначно — он и защитник, и хавбек.



Зайнутдинов — левша, способный сыграть на любой позиции на профильной бровке, но в ЦСКА он еще и освоил место в центре обороны (правда, в тройке, а не в паре). В сборной Казахстана у Бахтиера совсем другая роль: он там и “десятка”, и вингер, а при необходимости может выдвинуться в дуэт форвардов.



Универсал за 4,5 миллиона евро, да еще и с необходимым паспортом (футболисты из Казахстана не считаются легионерами в РПЛ) — отличный расклад для “Зенита”. Но Сергей Семак едва ли будет активно пользоваться многозадачностью Зайнутдинова: после ухода Кругового левый фланг онутдинову скудел, а в конце сезона еще у Дугласа Сантоса подорвалось здоровье. Очевидно, что Бахтиера в первую очередь берут на подмену бразильцу, но при необходимости он может заткнуть дыру и в середине поля/обороны.



Плюс Зайнутдинова еще и в том, что он прекрасно знает лигу, а также Алипа — два казахских футболиста наверняка раскрасят атмосферу в раздевалке “Зенита”. Ну, а Жедсон разбавит своим европейским акцентом португальского языка бразильскую диаспору.



Однако очевидно, что это не финальные покупки “Зенита” этим летом, если они вообще состоятся. Сине-бело-голубые только разгоняются», — пишет автор «СЭ» Гоша Чернов.