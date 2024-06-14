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17:59 (мск), источник: Sport24

Игрок «Ростова» пополнил состав дебютанта Бундеслиги

Центральный полузащитник «Ростова» Магнус Кнудсен продолжит карьеру в немецком «Хольштайне», сообщает пресс-служба донского клуба.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Игрок «Ростова» пополнил состав дебютанта Бундеслиги | Источник: Getty Images

«Между “Ростовом” и немецким клубом достигнута договоренность о трансфере норвежского полузащитника», — говорится в сообщении.

Кнудсен перешел в «Ростов» из «Лиллестрема» в начале 2022 года. Футболист принял участие лишь в одном матче РПЛ, после чего был отдан в аренду обратно «Лиллестрему». Минувший сезон 22-летний хавбек провел в аренде в «Орхусе».

По итогам прошлого сезона «Хольштайн» занял 2-е место во втором по силе немецком дивизионе и впервые в истории вышел в Бундеслигу.

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