Игрок «Ростова» пополнил состав дебютанта Бундеслиги

Кнудсен перешел в «Ростов» из «Лиллестрема» в начале 2022 года. Футболист принял участие лишь в одном матче РПЛ, после чего был отдан в аренду обратно «Лиллестрему». Минувший сезон 22-летний хавбек провел в аренде в «Орхусе».