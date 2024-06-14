В «Спартаке» рассказали, где команда проведёт сборы перед новым сезоном РПЛ

«Команда выходит из отпуска 18 июня. На этот день запланирован медосмотр. Деян Станкович к этому моменту уже будет в Москве. Сбор пройдёт в Тарасовке и на нашей базе в Тушине. Информацию по товарищеским играм мы дадим на своих ресурсах, как только подпишем матч-контракты», — приводит слова Зеленова Metaratings.