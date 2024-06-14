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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» рассказали, где команда проведёт сборы перед новым сезоном РПЛ

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о планах команды в межсезонье.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
В «Спартаке» рассказали, где команда проведёт сборы перед новым сезоном РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Команда выходит из отпуска 18 июня. На этот день запланирован медосмотр. Деян Станкович к этому моменту уже будет в Москве. Сбор пройдёт в Тарасовке и на нашей базе в Тушине. Информацию по товарищеским играм мы дадим на своих ресурсах, как только подпишем матч-контракты», — приводит слова Зеленова Metaratings.

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. К новому сезону красно-белых будет готовить новый тренер — сербский специалист Деян Станкович.

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