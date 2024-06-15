Заваливают деньгами. Почему Глушенков в «Зените» — смерть интриги в РПЛ

«Зенит», вырвав победу в чемпионате России, распространяет гегемонию и на трансферное окно. По информации РИА Новости Спорт, до конца следующей недели игроком петербуржцев станет один из лидеров «Локомотива» Максим Глушенков. РИА Новости Спорт рассказывает о грядущей смене селекционного курса чемпионов.

Столетие выкручивает руки

Прошедший сезон дал надежду на зарождение борьбы в чемпионате, на появление противовеса вечному чемпиону. Руководителям «Зенита» хочется побеждать всегда, это нормально, но сторонний наблюдатель нуждается в появлении интриг любого уровня. «Сумасшедшая концовка. Надеюсь, это не будет какой-то эпизодический чемпионат, а так будет и дальше. Нам нужно наслаждаться, а это значит, что всем остальным надо немножко поработать. Все поняли, что можно бороться за чемпионство», — говорил в конце сезона глава РПЛ Александр Алаев.

Появление интриги тем ценнее, что она зародилась в чемпионате в самые сложные для российского футбола времена. Мы фактически варимся в собственном котле, даже если повторяем как мантру мысль, что отлучение от еврокубков идет нам только на пользу. Из глобальных процессов мы не выключились, да это и сделать было нереально. Клубы РПЛ показывают проактивность на трансферном рынке, нередко сильно напрягаясь, чтобы привести латиноамериканца или футболиста из европейского чемпионата. Жестокое время учит быть эффективным каждый клуб, и это тот процесс, который может и должен сделать лигу сильнее.

В прошлом сезоне все увидели, что «Зенит» с его безмерными ресурсами и кучей бразильцев в составе реально обыгрывать. Можно находить игроков по всему миру и не переплачивать за них баснословные деньги, тем самым потихоньку выстраивая здоровую внутреннюю трансферную систему.

Но уже этим летом зачатки такой системы могут быть похоронены. Питерцы не собираются успокаиваться годами своего доминирования. Наоборот, такое ощущение, что завоеванные потом и кровью титулы как будто дали отмашку руководству клуба: «Зачем нам эта возня, риски на финише чемпионата и кусающиеся в Кубке аутсайдеры? Нужен такой состав, который заведомо приведет к победам во всех турнирах!» Страшно вообразить, но такой ход мысли может быть и не утрированием, ведь в следующем году «Зенит» будет отмечать столетие. Значит, проигрывать никак нельзя. Для достижения этой цели вполне можно развязать небольшую экономическую войну и просто закидать конкурентов деньгами. Кстати, схема рабочая и проверенная годами, причем не только в России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241404&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» избавляется от бразильского влияния?

Несмотря на самый дорогой состав в лиге, «сине-бело-голубые» собираются перетряхнуть его и сместить акцент с бразильцев на россиян. Главная кандидатура прямо сейчас — полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков, проведший великолепный сезон. С 16 голевыми передачами он стал лучшим ассистентом лиги и значительно повысил свою трансферную стоимость. По информации РИА Новости, его переход в «Зенит» — дело уже решенное, формальности будут улажены к концу следующей недели. И сейчас даже не надо ломать голову, куда и вместо кого Сергей Семак поставит Максима, главное — нужно зафиксировать, что ради продолжения своей гегемонии питерцы готовы расчехлить кошелек и прочесать всю лигу.

Ранее Глушенков не раз говорил, что готов к новому шагу в своей карьере, однако в «Локомотиве» его все устраивало. Доверие со стороны тренера, статус главной звезды после ухода Артема Дзюбы, свобода на поле и комфортное окружение — все это стало залогом результативности Максима. Теперь же полузащитника ждет не только повышение зарплаты, но и выход из зоны комфорта. Грустно вспоминать, но «Зенит» становился своеобразной могилой для многих российских талантов, а про работу академии вообще лучше не вспоминать. Все атакующие слоты забиты латиноамериканцами, и на данный момент игровое время Глушенкова — главная интрига питерского межсезонья. Неужели приход россиянина — это сигнал к уходу Клаудиньо или других его соотечественников?

Важно, что Глушенкову уже 24 года, и вряд ли он бы поехал в Петербург, не будь у него на руках гарантий места в стартовом составе. Если так, то сезон охоты «Зенита» на главных российских талантов можно считать открытым. В этом свете уже не кажутся смешными слухи о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева. К тому же, в пятницу было объявлено о переходе вратаря калининградской «Балтики» Евгения Латышонка. За спиной голкипера — яркая концовка сезона, но, оказывается, этого достаточно, чтобы быть приглашенным в «Зенит». Вопрос один — как найти всем места?

В Петербурге давно не могут стабильно заиграть Андрей Мостовой, Александр Коваленко и Ильзат Ахметов, выпал из состава Иван Сергеев. Про играющих в аренде упоминать не будем, иначе на это потребуется еще один абзац. Все это — футболисты клубов уровня первой восьмерки РПЛ. Кажется, «Зенит» нацелен пристроить в свою «золотую клетку» как можно больше россиян, которые хоть немного бегут и более-менее попадают по мячу. При этом конкурентам петербуржцев не надо бросать все на самотек, надо работать еще усерднее и качественнее. Но будет ли от этого прок, если все твои усилия можно просто купить по щелчку пальцев?