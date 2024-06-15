В «Локомотиве» объяснили, почему Дзюба покинул клуб

«Я не присутствовал при их разговорах, поэтому могу судить только по каким-то косвенным источникам. Могу сделать вывод, что игроку не нравится, когда он не получает достаточно игрового времени. Тренер видит футболистов на тренировках, видит больше, чем журналисты и руководители клуба. Поэтому именно тренер определяет, готов игрок выполнять задачи, которые перед ним ставятся, или нет. Артёму нужна постоянная мотивация. Может быть, то, что “Локомотив” не предложил ему новый контракт, послужит для него очередной мотивацией. Уверен, мы Артёма ещё увидим. Он далеко не сказал своего последнего футбольного слова», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».