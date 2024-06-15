Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:44 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» объяснили, почему Дзюба покинул клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему нападающий Артём Дзюба покинул команду.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
В «Локомотиве» объяснили, почему Дзюба покинул клуб | Источник: Чемпионат.com

«Я не присутствовал при их разговорах, поэтому могу судить только по каким-то косвенным источникам. Могу сделать вывод, что игроку не нравится, когда он не получает достаточно игрового времени. Тренер видит футболистов на тренировках, видит больше, чем журналисты и руководители клуба. Поэтому именно тренер определяет, готов игрок выполнять задачи, которые перед ним ставятся, или нет. Артёму нужна постоянная мотивация. Может быть, то, что “Локомотив” не предложил ему новый контракт, послужит для него очередной мотивацией. Уверен, мы Артёма ещё увидим. Он далеко не сказал своего последнего футбольного слова», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь