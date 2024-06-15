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15:03 (мск), источник: РБК

«Краснодар» подписал вратаря «Рубина» после ухода Сафонова в ПСЖ

Накануне «Краснодар» официально покинул Матвей Сафонов, который перешел в ПСЖ. Вместо него в кубанский клуб пришел 36-летний Юрий Дюпин, ранее выступавший за «Рубин».

Краснодар
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Голкипер Юрий Дюпин перешел на правах свободного агента в «Краснодар», подписав контракт на один сезон, сообщила пресс-служба серебряных призеров РПЛ.

На протяжении карьеры Дюпин выступал за барнаульское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи», а с 2019 года был вратарем казанского «Рубина».

Дюпину 36 лет. В казанской команде он отыграл 148 матчей, в том числе 52 без пропущенных мячей.

Накануне было объявлено, что основной вратарь кубанской команды и сборной России Матвей Сафонов перешел в ПСЖ, подписав контракт на пять лет. Сафонов был вторым в списке самых дорогих российских игроков по версии Transfermarkt после полузащитника «Монако» Александра Головина, стоимость голкипера оценивалась в €20 млн.

«Краснодар» в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ, в последнем туре победив претендовавшее на золото московское «Динамо».

Кубанская команда 13 июля впервые в своей истории сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России, матч пройдет в Волгограде.

В составе «Краснодара» есть еще два вратаря — 22-летний Станислав Агкацев и 21-летний Роман Сафронов.

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