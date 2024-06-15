«Пари НН» объявил об уходе Нигматуллина в «Рубин»

«Сегодня мы благодарим за совместную работу голкипера Артура Нигматуллина, который переходит в казанский “Рубин”.



ФК “Пари НН” благодарит Артура за всё, что он сделал для нашего клуба, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.