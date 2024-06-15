Звезда «Краснодара» может перейти в клуб из чемпионата Испании | Источник: Газета.Ру

По информации источника, испанский клуб, который в новом сезоне дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, хотел бы приобрести 24-летнего воспитанника академии «быков» и уже направил вопрос ему о том, хотел бы он сменить клуб в межсезонье. Сам Сперцян пока ответа не дал — если игрок ответит утвердительно, то «Жирона» будет готова адресовать «Краснодару» конкретное предложение.

В минувшем сезоне Сперцян провел в составе «Краснодара» 33 матча во всех турнирах. В этих играх он забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его текущий контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».