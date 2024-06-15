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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» выкупит Козлова у «Балтики» и отдаст игрока «Ростову» — источник

Санкт-петербургский «Зенит» активирует пункт о выкупе атакующего полузащитника калининградской «Балтики» Данилы Козлова, сообщает, сообщает «РБ Спорт».

Балтика
Зенит
Ростов
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Козлов после выкупа «Зенитом» перейдёт в «Ростов», а сине-бело-голубые сохранят опцию обратного выкупа. Сообщается, что договорённость между клубами и с игроком достигнута.

Напомним, Данила Козлов находился в системе «Зенита» с 2022 года, пока минувшей зимой не был продан в «Балтику». В прошедшем сезоне 19-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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