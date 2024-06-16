Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словения
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Сербия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Румыния
Украина
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Мартынович высказался о времени, проведённом в «Рубине»

Защитник Александр Мартынович высказался о времени, проведённом в «Рубине». Напомним, сегодня, 16 июня, казанцы объявили об уходе футболиста.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Мартынович высказался о времени, проведённом в «Рубине» | Источник: Чемпионат.com

«Настал день, когда подходит к завершению моя история в казанском “Рубине”. Эти два года получились по-настоящему незабываемыми! Мы вместе вернулись в РПЛ, а после этого провели достойный сезон в Премьер-Лиге. Выходить на поле в футболке “Рубина” с капитанской повязкой — большая честь и ответственность для меня. Хотел бы поблагодарить руководство, тренерский штаб, персонал клуба, а также всех причастных за совместную работу, ну и, конечно же, наших болельщиков, которые никогда не оставляли клуб без поддержки. Спасибо, Казань! Мы — “Рубин”, нас не остановить!» — приводит слова Мартыновича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Белорусский защитник выступал за «Рубин» с июня 2022 года. Всего за казанский клуб он провёл 48 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Мартынович выступал за футбольный клуб «Краснодар» с 2010 года. В составе команды центральный защитник провёл 269 матчей и забил шесть мячей.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь