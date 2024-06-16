Мартынович высказался о времени, проведённом в «Рубине»

«Настал день, когда подходит к завершению моя история в казанском “Рубине”. Эти два года получились по-настоящему незабываемыми! Мы вместе вернулись в РПЛ, а после этого провели достойный сезон в Премьер-Лиге. Выходить на поле в футболке “Рубина” с капитанской повязкой — большая честь и ответственность для меня. Хотел бы поблагодарить руководство, тренерский штаб, персонал клуба, а также всех причастных за совместную работу, ну и, конечно же, наших болельщиков, которые никогда не оставляли клуб без поддержки. Спасибо, Казань! Мы — “Рубин”, нас не остановить!» — приводит слова Мартыновича пресс-служба клуба в телеграм-канале.