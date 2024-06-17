Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Румыния
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Бельгия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Австрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Сербия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Казанский «Рубин» объявил об уходе капитана команды Александра Мартыновича

В этом клубе он сыграл 48 матчей.

Казанский «Рубин» объявил об уходе капитана команды Александра Мартыновича | Источник: ФК "Рубин"

«Рубин» объявил об уходе капитана команды Александра Мартыновича, как и предсказывал ранее «КП-Казань». Информация об этом появилась в телеграм-канале футбольного клуба.

По словам Мартыновича, настал тот самый день, когда пришло время завершить историю в составе казанской команды. Для него эти два года стали по-настоящему незабываемыми. Вместе им удалось вернуться в РПЛ и после провести достойный сезон.

Как отметил футболист, для него выход на поле в рубиновской футболке и с повязкой капитана большая честь и ответственность. Он поблагодарил руководство, тренерский штаб, персонал клуба, а также всех причастных за совместную работу, а также болельщиков.

В составе «Рубина» 36-летний Александр Мартынович состоял с 2022 года. За казанцев он сыграл 48 матчей, забив три мяча. Ранее он представлял «Краснодар».

Напомним, казанский УНИКС объявил об уходе капитана команды Вячеслава Зайцев. За эту команду он выступал в течение трех сезонов.

Читайте также от «Комсомольская правда»
Военная спецоперация на Украине 17 июня 2024: прямая онлайн-трансляция
Если не ЕГЭ, то что: Чем можно заменить Единый госэкзамен в школах
Снова гладиатор на арене: Дима Билан повторил свой коронный прыжок
Неспокойно нынче у Таргариенов...
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь