Казанский «Рубин» объявил об уходе капитана команды Александра Мартыновича | Источник: ФК "Рубин"

«Рубин» объявил об уходе капитана команды Александра Мартыновича, как и предсказывал ранее «КП-Казань». Информация об этом появилась в телеграм-канале футбольного клуба.

По словам Мартыновича, настал тот самый день, когда пришло время завершить историю в составе казанской команды. Для него эти два года стали по-настоящему незабываемыми. Вместе им удалось вернуться в РПЛ и после провести достойный сезон.

Как отметил футболист, для него выход на поле в рубиновской футболке и с повязкой капитана большая честь и ответственность. Он поблагодарил руководство, тренерский штаб, персонал клуба, а также всех причастных за совместную работу, а также болельщиков.

В составе «Рубина» 36-летний Александр Мартынович состоял с 2022 года. За казанцев он сыграл 48 матчей, забив три мяча. Ранее он представлял «Краснодар».