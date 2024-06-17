Казанский «Рубин» объявил об уходе капитана команды Александра Мартыновича
В этом клубе он сыграл 48 матчей.
В этом клубе он сыграл 48 матчей.
«Рубин» объявил об уходе капитана команды Александра Мартыновича, как и предсказывал ранее «КП-Казань». Информация об этом появилась в телеграм-канале футбольного клуба.
По словам Мартыновича, настал тот самый день, когда пришло время завершить историю в составе казанской команды. Для него эти два года стали по-настоящему незабываемыми. Вместе им удалось вернуться в РПЛ и после провести достойный сезон.
Как отметил футболист, для него выход на поле в рубиновской футболке и с повязкой капитана большая честь и ответственность. Он поблагодарил руководство, тренерский штаб, персонал клуба, а также всех причастных за совместную работу, а также болельщиков.
В составе «Рубина» 36-летний Александр Мартынович состоял с 2022 года. За казанцев он сыграл 48 матчей, забив три мяча. Ранее он представлял «Краснодар».
Напомним, казанский УНИКС объявил об уходе капитана команды Вячеслава Зайцев. За эту команду он выступал в течение трех сезонов.