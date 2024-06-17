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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Ариса» Шуманский проходит медосмотр в «Лужниках» перед переходом в ЦСКА

Белорусский нападающий «Ариса» Артём Шуманский проходит медосмотр в «Лужниках» перед переходом в ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА
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Источник: Соцсети

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский подтверждал, что клубы находятся в стадии переговоров. В СМИ появлялась информация, что сумма трансфера 19-летнего белорусского форварда составит от € 1,5 до 1,7 млн.

Напомним, Шуманский выступает за «Арис» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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