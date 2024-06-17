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11:42 (мск), источник: Sport24

Песьяков о шутке про миллиарды от «Зенита»: «Когда встречу Безрукова, скажу: “Брат, вот теперь я тебя понимаю!”

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал свое скандальное высказывание по окончании прошедшего сезона российской Премьер-Лиги.

Зенит
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Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

В последнем туре РПЛ Песьяков пропустил курьезный гол от «Зенита», позволив петербуржцам стать чемпионами. В ответ на хейт Сергей сказал следующее: «На самом деле все комментарии — однотипные. Самый распространенный — “За сколько?”. С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам “Зенит” перевел».

— Вы недавно зажгли, сказали в интервью: «С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам перевел “Зенит”. Как вам реакция общественности?

— После того, как поднялась шумиха, мне сразу стали писать друзья из “Ростова”, из других клубов и даже тренеры: “Серый, давай аккуратнее с такими шутками”. Но это же не мои слова, я процитировал фразу из комментариев, которые мне прилетают. Я редко их читаю, но этот мне запомнился.

— Безрукову за похожую шутку дали условный бан на 3 месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

— Мы с Русланом, кстати, знакомы. Когда его встречу, скажу: «Брат, вот теперь я тебя понимаю!» Как по мне, у него была абсолютно безобидная шутка.

— Комментарий про «миллиарды от “Зенита” вас разозлил?

— Скорее, рассмешил. Кстати, в Питере у меня есть недвижимость — квартира. Но всего одна! И ту купили два года назад, — заявил Песьяков в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну.

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