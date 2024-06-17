Нидерландский футболист рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Самаре | Источник: Sport24

27-летний Бейл выступает в России с 2021 года.

— Сколько денег нужно тебе для комфортной жизни в Самаре?

— Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.

— Если сравнивать с Нидерландами — это много или мало?

— Мне кажется, что мои траты были бы примерно одинаковыми. Дома мы тоже тратим деньги на квартиру, еду, путешествия. Цены несильно отличаются, — заявил Бейл в интервью «Чемпионату».