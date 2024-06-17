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17:07 (мск), источник: Sport24

Нидерландский футболист рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Самаре

Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни на берегах Волги.

Нидерландский футболист рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Самаре | Источник: Sport24

27-летний Бейл выступает в России с 2021 года.

— Сколько денег нужно тебе для комфортной жизни в Самаре?

— Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.

— Если сравнивать с Нидерландами — это много или мало?

— Мне кажется, что мои траты были бы примерно одинаковыми. Дома мы тоже тратим деньги на квартиру, еду, путешествия. Цены несильно отличаются, — заявил Бейл в интервью «Чемпионату».

В минувшем сезоне Гленн Бейл провел за «Крылья» 23 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с самарцами действует до лета 2025 года.

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