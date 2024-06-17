Нидерландский футболист рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Самаре
Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни на берегах Волги.
Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни на берегах Волги.
27-летний Бейл выступает в России с 2021 года.
— Сколько денег нужно тебе для комфортной жизни в Самаре?
— Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.
— Если сравнивать с Нидерландами — это много или мало?
— Мне кажется, что мои траты были бы примерно одинаковыми. Дома мы тоже тратим деньги на квартиру, еду, путешествия. Цены несильно отличаются, — заявил Бейл в интервью «Чемпионату».
В минувшем сезоне Гленн Бейл провел за «Крылья» 23 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с самарцами действует до лета 2025 года.