Кварацхелия — о переезде в Россию: «Мне было тяжело, я жил в страшном месте!»

"Я поехал в Россию. Москва. Мне 17, почти 18 лет. Я был действительно молод. И совсем один. Мои родители нервничали, отец очень беспокоился. Мне было тяжело, я немного нервничал из-за того, что покинул семью.

Мне было одиноко, я жил в тренировочном центре. Друзей не было. Думаю, там находились только я и парни из службы безопасности. Другие игроки жили в другом месте. Я был там один. Это было страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, но там нельзя было выйти погулять, потому что вокруг были собаки и тому подобное", — цитирует Кварацхелию The Player’s Tribune.

В феврале 2019 года грузин на правах аренды перешел в «Локомотив». Летом того же года он стал игроком «Рубина».