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22:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кварацхелия — о переезде в Россию: «Мне было тяжело, я жил в страшном месте!»

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия вспомнил о периоде выступлений в России.

Локомотив
Рубин
Наполи
ГрузияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

"Я поехал в Россию. Москва. Мне 17, почти 18 лет. Я был действительно молод. И совсем один. Мои родители нервничали, отец очень беспокоился. Мне было тяжело, я немного нервничал из-за того, что покинул семью.

Мне было одиноко, я жил в тренировочном центре. Друзей не было. Думаю, там находились только я и парни из службы безопасности. Другие игроки жили в другом месте. Я был там один. Это было страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, но там нельзя было выйти погулять, потому что вокруг были собаки и тому подобное", — цитирует Кварацхелию The Player’s Tribune.

В феврале 2019 года грузин на правах аренды перешел в «Локомотив». Летом того же года он стал игроком «Рубина».

С 2022 года вингер выступает за «Наполи». В минувшем сезоне он провел за неаполитанцев 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.

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