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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» интересуется Суторминым

Как стало известно «СЭ», «Динамо» заинтересовано в переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Главный вопрос — согласовать трансфер с питерцами.

Зенит
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«Динамо» интересуется Суторминым | Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сине-бело-голубые не раз отказывали в переходе Сутормина в различные московские клубы, включая «Динамо».

До конца контракта с «Зенитом» у 30-летнего футболиста остался один год, последние пять месяцев он провел в аренде в «Сочи». В 10 играх Сутормин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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