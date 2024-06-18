Тренер футбольного клуба «Спартак» Станкович прибыл в Москву

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович прибыл в столицу России. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Привет всем, я прилетел в Москву и готов усердно работать. Увидимся завтра», — сказал Станкович.

О назначении 45-летнего Станковича главным тренером «Спартак» объявил в середине мая. Тренерскую карьеру специалист начал 10 лет назад, он трижды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии, перед переходом в «Спартак» специалист победил в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».

14 апреля руководство «Спартака» объявило об уходе испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Его место занял его помощник босниец Владимир Слишкович. При нем «Спартак» одержал четыре победы в чемпионате России, три встречи завершил вничью и не потерпел ни одного поражения. 29 мая было объявлено, что Слишкович покинул клуб по собственному желанию.