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15:24 (мск), источник: ТАСС

Тренер футбольного клуба «Спартак» Станкович прибыл в Москву

О назначении 45-летнего серба главным тренером «Спартак» объявил в середине мая.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович прибыл в столицу России. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Привет всем, я прилетел в Москву и готов усердно работать. Увидимся завтра», — сказал Станкович.

О назначении 45-летнего Станковича главным тренером «Спартак» объявил в середине мая. Тренерскую карьеру специалист начал 10 лет назад, он трижды приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии, перед переходом в «Спартак» специалист победил в чемпионате Венгрии с «Ференцварошем».

14 апреля руководство «Спартака» объявило об уходе испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Его место занял его помощник босниец Владимир Слишкович. При нем «Спартак» одержал четыре победы в чемпионате России, три встречи завершил вничью и не потерпел ни одного поражения. 29 мая было объявлено, что Слишкович покинул клуб по собственному желанию.

«Спартак» завершил сезон-2023/24 на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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