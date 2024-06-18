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19:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» покупает Глушенкова и перехватывает Горшкова у «Спартака». Оба нужны Семаку

Чертановский дуэт едет в Петербург.

Зенит
Спартак
Локомотив
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Чем раньше, тем лучше

Чемпионы России продолжают будоражить трансферный рынок. Океан слухов вокруг «Зенита» говорит о том, что петербургский клуб активно ищет усиления на всех фронтах. Сине-бело-голубые уже объявили о переходе из «Балтики» голкипера Евгения Латышонка, но это только начало.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что «Зенит» нацелился на двух футболистов «Бешикташа» — Бактиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша. С тех пор переговоры не продвинулись. В Турции сообщили, что экс-защитник ЦСКА хочет строить карьеру в Европе, а по Жедсону все застопорилось из-за «Бенфики», которая должна получить солидный процент от продажи португальца.

Сезон в России стартует меньше чем через месяц — уже 13 июля «Зенит» в Волгограде ждет матч за Суперкубок с «Краснодаром». Происходящее на рынке говорит о том, что сине-бело-голубые намерены провернуть как можно больше трансферов до старта сезона. На это указывает и зимняя кампания: напомню, что Нино, Ахметов, Педро и Артур перебрались в Петербург в начале января.

Поэтому, когда заглохли переговоры с «Бешикташем», «Зенит» не стал ждать и перебросил силы на другой дуэт — 24-летнего хавбека «Локомотива» Максима Глушенкова и 25-летнего защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

Источник: РИА "Новости"

Долгожданная замена Круговому

Здесь стоит сделать важную оговорку. Глушенкова «Зенит» рассматривал изначально, а вот на Горшкова сине-бело-голубые переключились, когда возникли препятствия в общении с Зайнутдиновым. Укрепление позиции левого защитника — приоритетная задача для петербуржцев в этом сезоне, ведь Круговой перешел в ЦСКА, а у железного Дугласа Сантоса весной подорвалось здоровье. Важно, что на это место не рассматривали легионеров: ушел обладатель нужного паспорта, и прийти должен был такой же. История с Тикнизяном — из той же серии.

Горшков — воспитанник «Чертаново». За четыре года в «Крыльях Советов» Юрий вырос из просто добротного футболиста в защитника сборной России, одного из лучших игроков лиги на своей позиции. Это дисциплинированный и сбалансированный футболист — он одинаково качественно обороняется и атакует, в минувшем чемпионате забил четыре мяча. При необходимости готов сыграть в опорной зоне, отлично исполняет штрафные.

К концу сезона стало очевидно, что Горшков перерос «Крылья». Вполне вероятно, Юрий сейчас был бы основным левым защитником сборной России, если бы она выступала на Евро, — об этом говорит и доверие Валерия Карпина, и конкуренция. Неудивительно, что недавно на Горшкова вышел «Спартак»: по информации Metaratings, Юрий был близок к трансферу, но внезапно в гонку за него вступил «Зенит». Как сообщал тот же источник, сине-бело-голубые предложили игроку более выгодные условия, а сумма выкупа составила 120 миллионов рублей.

Для «Зенита» это отличный трансфер. Оставлять без страховки Дугласа было нельзя, а Горшков — роскошная альтернатива бразильцу. Смущает здесь только одно: не слишком ли хорош Юрий для футболиста подмены? Велика вероятность, что игровое время защитника серьезно сократится по сравнению с предыдущим сезоном. Следовательно, замедлится прогресс. С другой стороны, Горшков вполне может выиграть конкуренцию у 30-летнего Дугласа, хотя сейчас это выглядит нонсенсом.

Источник: РИА "Новости"

Лучший ассистент РПЛ

Потенциальный трансфер Глушенкова — куда интереснее и громче. Максим, как и Горшков, — выпускник академии «Чертаново», откуда в начале 2019 года перебрался в «Спартак». Но, к удивлению, болельщиков «Зенита» этот факт не отталкивает, ведь с красно-белыми Глушенков ассоциируется не так прочно, как Зелимхан Бакаев или Артем Дзюба. Более того, год назад Максим признался в интервью Sport24: «Все, что было в “Спартаке”, хочу забыть как страшный сон».

После «Крыльев Советов» и «Химок» Глушенков перешел в «Локомотив», где вырос в несомненную звезду РПЛ — в мае он повторил рекорд чемпионатов России, оформив 16 голевых передач. Не было сомнений, что «Зенит» попытается заполучить Максима летом: в Петербурге не оставляют без внимания российских футболистов, играющих на топ-уровне.

А Глушенков еще и впечатлил сине-бело-голубых в очных встречах сезона. Напомню, чемпионы России дважды уступили «Локомотиву», и в обоих матчах Максим играл ключевую роль — на «Газпром Арене» он оформил «1+1», а в Москве забил победный гол и заставил Кержакова отправить мяч в свои ворота.

Глушенков усилит «Зенит». Это разносторонний, креативный, умный футболист, который еще не достиг карьерного пика. У сине-бело-голубых в прошлом сезоне наблюдались серьезные проблемы со взломом низкого блока, и Максим призван их решить. Показательная статистика: У Глушенкова в минувшем чемпионате — семь голевых передач из штрафной, а у двух лучших ассистентов «Зенита» Вендела и Клаудиньо суммарно — четыре.

Источник: ФК "Зенит"

Как всех уместить?

По данным Ивана Карпова, Глушенков обойдется «Зениту» в 600 миллионов рублей, хотя Transfermarkt оценивает его в два раза дороже. Поэтому сделка петербуржцам выгодна. Но где Максим будет играть?

Варианта два — либо на позиции «десятки» вместо или вместе с Клаудиньо, либо на правом фланге вместо Артура. Обе версии рабочие, и в любом случае Максим будет чаще играть в центре: привязывать к бровке Семак его точно не собирается.

Источник: Спорт-Экспресс

Покупка Глушенкова — это еще и страховка на случай ухода Вендела или Клаудиньо, вероятность продажи которых все еще сохраняется. Максим при необходимости может заменить каждого из них. Еще один существенный плюс хавбека сборной России — его паспорт. Весной Семак столкнулся с большими проблемами в формировании состава из-за переизбытка легионеров в атаке и полузащите. Появление Глушенкова в основе позволит «Зениту» больше не идти на уступки в линии обороны.

На бумаге — сплошные плюсы. Но как будет на деле?

Автор: Гоша Чернов

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