Стали известны подробности и сумма трансфера Зайнутдинова в новый клуб

Как информирует Kartal Record со ссылкой на журналиста Серкана Дикме, трансфер застопорился. Предложение «Зенита» составляло около 5,5 миллионов евро (ранее речь шла о 4,5 млн). Зайнутдинов твердо заявил, что не хочет покидать стамбульский клуб.

Зайнутдинов находится в «Бешикташе» с прошлого лета, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027 года. В турецкой Суперлиге он провел 27 матчей, результативными действиями не отметился.