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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны подробности и сумма трансфера Зайнутдинова в новый клуб

Переход универсала «Бешикташа» и сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в «Зенит» находится под угрозой срыва, передают Vesti.kz.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Бешикташ"

Как информирует Kartal Record со ссылкой на журналиста Серкана Дикме, трансфер застопорился. Предложение «Зенита» составляло около 5,5 миллионов евро (ранее речь шла о 4,5 млн). Зайнутдинов твердо заявил, что не хочет покидать стамбульский клуб.

Зайнутдинов находится в «Бешикташе» с прошлого лета, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027 года. В турецкой Суперлиге он провел 27 матчей, результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость казахстанца в 5 миллионов евро.

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