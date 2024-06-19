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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Аргентинский клуб сыграет в турнире с участием «Зенита», «Сочи» и «Црвены Звезды»

Пресс-служба клуба «Тальерес» из аргентинской Кордовы объявила о предстоящем визите команды в Российскую Федерацию.

Зенит
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Црвена ЗвездаПремьер-лига: таблица и календарь
Аргентинский клуб сыграет в турнире с участием «Зенита», «Сочи» и «Црвены Звезды» | Источник: Чемпионат.com

Как сообщается, период с 5 по 13 июля южноамериканская команда проведёт в Санкт-Петербурге.

В России «Тальерес» сыграет три товарищеских матча, соперниками в которых станут действующий чемпион и обладатель Кубка России петербургский «Зенит», выбывший в Первую лигу «Сочи» и действующий чемпион Сербии белградская «Црвена Звезда». В текущем сезоне-2024 чемпионата Аргентины «Тальерес» возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков после пяти проведённых матчей.

«Зенит» по итогам сезона-2023/2024 набрал 57 очков в 30 матчах и стал победителем национального первенства с чемпионским антирекордом, на счету «Сочи» 24 очка и последнее, 16-е место.

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