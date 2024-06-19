Сафонов объяснил, почему у «Краснодара» не получается выигрывать трофеи | Источник: Sport24

— На твой взгляд, почему у «Краснодара» не получается столько лет выиграть трофеи? В чем проблема?

— Я не знаю, на самом деле, из-за чего. И я думаю, что наша проблема из-за того, что мы не знаем, почему мы не можем выиграть. Понятно, что есть такие примеры, как «Лестер», выигрывающий у грандов. Без разницы, кто там играет.

— Но это явно не «Лестер».

— Но все равно в команде чемпионов должны быть чемпионы. Должны играть чемпионы. А нам, воспитанникам «Краснодара», чемпионам только предстоит стать. И мы делаем все для того, чтобы это было. Возможно, нам не хватило таких опытных игроков, как Алонсо. Это одна из моих теорий, мысли, которые у меня сейчас есть. Ребята, которые знают, как выигрывают матчи, знают, как дожимать соперников. Все равно у «Краснодара» были с этим проблемы. Всегда проблема играть с аутсайдерами. Против нас показывают свои лучшие матчи и, блин, мы не можем иногда на них настроиться. Не то что не можем настроиться. Не можем показать свою игру.

— Не можете преодолеть себя?

— Я не знаю. Это больше психологические вопросы к команде, к каждому футболисту в отдельности. Нельзя играть на равных с лидерами и каждый сезон терять очки — причем много — с командами, которые изначально слабее на бумаге твоей. А у нас куча потерянных очков, особенно вторая часть сезона. Концовка, последние 10 матчей, мы много очков недобрали, как мне кажется. Взять к примеру ту серию [в конце сезона-23/24], когда у нас было три матча, одно очко и ноль забитых [с «Крыльями», «Ахматом» и «Спартаком»]. Невозможно так играть, если ты борешься за чемпионство. Это ненормально. Из-за таких неудачных серий, таких моментов мы не стали чемпионами. Поэтому мы не стали чемпионами. Я думаю, что это так. Команда чемпионов забирает очки, когда она играет лучше, когда она играет хуже, когда игра идет 0:0 на 90-й, они все равно забирают три очка. Нам этого не хватило.