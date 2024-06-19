«Химки» объявили о подписании контракта с Юсуповым

«Получил предложения от нескольких клубов, но не хотелось уезжать далеко от столицы. С “Химками” меня связывает прошлое, уже играл за “красно-черных”, так что данный вариант оказался оптимальным, другие сразу отпали. “Арена Химки” тоже хорошо знакома, восемь лет выступал на ней вместе с “Динамо”. Хочется сказать несколько слов болельщикам. Приходите на стадион! Сделаем все возможное, чтобы порадовать вас и решить поставленные перед нами турнирные задачи», — приводит слова Юсупова пресс-служба клуба.