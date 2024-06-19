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19:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» объявили о подписании контракта с Юсуповым

Полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Химок». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один год.

Химки
«Химки» объявили о подписании контракта с Юсуповым | Источник: Спорт-Экспресс

«Получил предложения от нескольких клубов, но не хотелось уезжать далеко от столицы. С “Химками” меня связывает прошлое, уже играл за “красно-черных”, так что данный вариант оказался оптимальным, другие сразу отпали. “Арена Химки” тоже хорошо знакома, восемь лет выступал на ней вместе с “Динамо”. Хочется сказать несколько слов болельщикам. Приходите на стадион! Сделаем все возможное, чтобы порадовать вас и решить поставленные перед нами турнирные задачи», — приводит слова Юсупова пресс-служба клуба.

34-летний футболист ранее уже играл за «Химки». Кроме того, он выступал в «Динамо», «Зените», «Ростове» и «Сочи».

В сезоне-2023/24 Юсупов сыграл за «Сочи» 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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