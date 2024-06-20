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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова в «Ахмат» на правах аренды

Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения о переходе защитника Арсена Адамова на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

Зенит
Ахмат
Источник: https://t.me/fczenit

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в социальных сетях.

«Зенит» желает Арсену Адамову успехов в составе грозненского клуба!" — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Арсен является воспитанником команды из Грозного. Адамов дебютировал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ахмата» в 2020 году. Был многолетним капитаном молодёжной команды, в составе которой, играя на позиции правого защитника, провёл 128 матчей и забил 17 голов.

Действующий контракт Адамова с командой Сергея Семака рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в «Оренбурге» на правах аренды он отыграл во всех турнирах 26 матчей, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи.

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