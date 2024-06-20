«Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова в «Ахмат» на правах аренды

Источник: https://t.me/fczenit

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в социальных сетях.

«Зенит» желает Арсену Адамову успехов в составе грозненского клуба!" — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Арсен является воспитанником команды из Грозного. Адамов дебютировал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ахмата» в 2020 году. Был многолетним капитаном молодёжной команды, в составе которой, играя на позиции правого защитника, провёл 128 матчей и забил 17 голов.