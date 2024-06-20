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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой: «Талалаеву нужно быть скромнее, но не всем это дано»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

Химки
Источник: РИА "Новости"

Об уходе 51-летнего специалиста было объявлено в четверг, 19 июня. Вместе с ним подмосковную команду покинули тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко, а также массажист Марат Ишмурзин.

«Не удивлюсь, если Талалаев где-то сейчас всплывет. С фамилией Талалаев удивляться нечему. Да и в принципе в российском футболе удивляться не надо. Тренерские качества Талалаева? Не знаю, не знаю… Он меня расстроил, когда ушел из одной команды в другую и начал целовать футболки… А потом ушел снова. Меня расстраивает это. Ему нужно быть скромнее, но не всем это дано», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. Под руководством специалиста подмосковная команда вылетела из РПЛ в прошлом году и вернулась в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.

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