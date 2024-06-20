Мостовой: «Талалаеву нужно быть скромнее, но не всем это дано»

«Не удивлюсь, если Талалаев где-то сейчас всплывет. С фамилией Талалаев удивляться нечему. Да и в принципе в российском футболе удивляться не надо. Тренерские качества Талалаева? Не знаю, не знаю… Он меня расстроил, когда ушел из одной команды в другую и начал целовать футболки… А потом ушел снова. Меня расстраивает это. Ему нужно быть скромнее, но не всем это дано», — цитирует Мостового «РБ Спорт».