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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голкипер «Зенита» Васютин перешел в «Акрон»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Зенит
Акрон
Голкипер «Зенита» Васютин перешел в «Акрон» | Источник: Без источника

29-летний голкипер уже присоединился к команде и работает с «Акроном» на предсезонном сборе в Бурдуре.

Васютин является воспитанником «Зенита». За всю карьеру он провел за основную команду сине-бело-голубых 12 матчей, пропустил 13 мячей и четырежды отыграл на ноль.

В 2018 году вратарь перешел в норвежский «Сарпсборг», но вернулся в родную команду год спустя. Кроме того, он на правах аренды выступал за финский «Лахти» и шведский «Юргорден».

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