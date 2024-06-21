Голкипер «Зенита» Васютин перешел в «Акрон» | Источник: Без источника

29-летний голкипер уже присоединился к команде и работает с «Акроном» на предсезонном сборе в Бурдуре.

Васютин является воспитанником «Зенита». За всю карьеру он провел за основную команду сине-бело-голубых 12 матчей, пропустил 13 мячей и четырежды отыграл на ноль.