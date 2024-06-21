Российский футболист потренировался со сборной Бразилии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков провел тренировку со сборной Бразилии по футбольному двоеборью, сообщает пресс-служба Игр БРИКС.

«Я всегда хотел сыграть с бразильцами, и можно сказать, что моя мечта сегодня сбылась. Интересно было попробовать формат футбольного двоеборья. Уверен, что болельщики не пожалеют, если придут посмотреть на турнир Игр БРИКС по этому виду спорта», — заявил Безруков.

Спортсмены провели совместную тренировку перед стартом латиноамериканской команды на Играх БРИКС, которые проходят в Казани. Бразильцы объяснили Безрукову тонкости игры в футбольный симулятор, после чего спортсмены разбились на пары и сыграли друг против друга в режиме Volta. После футболисты обменялись сувенирами. Каждый игрок сборной Бразилии получил от Безрукова футболку и кепку с символикой «Рубина».

«Мы рады вновь оказаться в Казани и познакомиться с еще одной чудесной спортивной ареной — “Баскет-холлом”. Большая честь для нашей команды провести тренировку с игроком “Рубина”. Этот клуб знают и уважают в Бразилии, немало великолепных футболистов из нашей страны играли в Казани и добивались успехов с “Рубином”. Надеемся порадовать зрителей Игр БРИКС яркой игрой, а если нам удастся победить, мы будем счастливы вдвойне! Ждем вас на трибунах!» — отметил менеджер бразильской команды Ренато.