Деян Станкович познакомился с игроками «Спартака»

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Сегодня, в пятницу, сербский специалист познакомился с командой и представил футболистам членов своего штаба.

«Сегодня утром игроки “Спартака” приехали на подмосковную базу, где пройдет первая часть подготовки к новому сезону. День начался с собрания в конференц-зале. Главный тренер Деян Станкович познакомился с командой и представил ей своих помощников.

Сегодня вечером Станкович проведет свою первую тренировку в «Спартаке», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.