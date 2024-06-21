Деян Станкович познакомился с игроками «Спартака»
Деян Станкович, новый главный тренер «Спартака», познакомился с игроками красно-белых.
Деян Станкович, новый главный тренер «Спартака», познакомился с игроками красно-белых.
Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Сегодня, в пятницу, сербский специалист познакомился с командой и представил футболистам членов своего штаба.
«Сегодня утром игроки “Спартака” приехали на подмосковную базу, где пройдет первая часть подготовки к новому сезону. День начался с собрания в конференц-зале. Главный тренер Деян Станкович познакомился с командой и представил ей своих помощников.
Сегодня вечером Станкович проведет свою первую тренировку в «Спартаке», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.