ЦСКА отдал Шайхутдинова в аренду в «Волгу»
ЦСКА продлил контракт с вратарем Шайхутдиновым и отдал его в аренду в «Волгу».
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ЦСКА продлил контракт с вратарем Шайхутдиновым и отдал его в аренду в «Волгу».
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Аренда рассчитана до конца сезона-2024/25. Соглашение с «Волгой» предусматривает возможность возвращения вратаря зимой. Также 20-летний голкипер продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года с опцией продления еще на сезон.
Шайхутдинов — воспитанник академии ЦСКА. 15 мая 2024 года он дебютировал за основную команду в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита». Голкипер вышел на замену вместо получившего травму Владислава Торопа.