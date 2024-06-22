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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА отдал Шайхутдинова в аренду в «Волгу»

ЦСКА продлил контракт с вратарем Шайхутдиновым и отдал его в аренду в «Волгу».

ЦСКА
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона-2024/25. Соглашение с «Волгой» предусматривает возможность возвращения вратаря зимой. Также 20-летний голкипер продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года с опцией продления еще на сезон.

Шайхутдинов — воспитанник академии ЦСКА. 15 мая 2024 года он дебютировал за основную команду в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита». Голкипер вышел на замену вместо получившего травму Владислава Торопа.

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