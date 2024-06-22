ЦСКА отдал Шайхутдинова в аренду в «Волгу»

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона-2024/25. Соглашение с «Волгой» предусматривает возможность возвращения вратаря зимой. Также 20-летний голкипер продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года с опцией продления еще на сезон.