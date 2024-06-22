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15:56 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший врач футбольного клуба «Спартак» Юрий Васильков

Ему было 76 лет.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Васильков скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Васильков умер после продолжительной болезни.

«Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям, — говорится в сообщении. — Футбольный клуб “Спартак-Москва” выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного».

Васильков работал в клубе с 1983 по 1985 год, с 1989-го по 2002-й, а также с 2006 по 2008 год, за эти периоды «Спартак» десять раз выигрывал чемпионат России, трижды побеждал в кубке страны.

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