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16:36 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Локомотива» Магкеев перешел в «Пари НН»

Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.

Пари Нижний Новгород
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 июня. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе защитника Станислава Магкеева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Магкеевым рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. Ранее о переговорах «Пари НН» с футболистом сообщал «Спорт-экспресс».

Магкееву 25 лет, он является воспитанником «Локомотива», защитник покинул клуб в мае свободным агентом. В составе столичной команды провел 79 игр, не отметившись результативными действиями, и стал победителем Кубка России. В сентябре 2021 года футболист получил разрыв передней крестообразной связки, в мае 2023 года вновь получил аналогичное повреждение. Защитник не провел ни одного матча за «Локомотив» в прошедшем сезоне Мир — Российской премьер-лиги.

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