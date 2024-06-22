Бывший футболист «Локомотива» Магкеев перешел в «Пари НН»

Контракт с Магкеевым рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. Ранее о переговорах «Пари НН» с футболистом сообщал «Спорт-экспресс».

Магкееву 25 лет, он является воспитанником «Локомотива», защитник покинул клуб в мае свободным агентом. В составе столичной команды провел 79 игр, не отметившись результативными действиями, и стал победителем Кубка России. В сентябре 2021 года футболист получил разрыв передней крестообразной связки, в мае 2023 года вновь получил аналогичное повреждение. Защитник не провел ни одного матча за «Локомотив» в прошедшем сезоне Мир — Российской премьер-лиги.