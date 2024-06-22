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17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер Юрий Васильков. Многолетнему врачу «Спартака» было 76 лет

20 лет с красно-белыми.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Александр ФЕДОРОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

22 июня стало известно, что на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. Юрий Сергеевич работал с красно-белыми в совокупности 20 лет — с 1983-го по 1985-й, с 1989-го по 2003-й и с 2006 по 2008 годы. За это время «Спартак» выиграл 10 чемпионских титулов и три Кубка.

Красно-белые уже выразили соболезнования: «Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям… ФК “Спартак-Москва” выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — сказано в официальном заявлении на сайте.

Кроме работы в «Спартаке» Юрий Сергеевич трудился в сборной России и в «Динамо». В частности, Васильков был среди тех, кто помог поставить на ноги заболевшего туберкулезом Тиагу Силву. «Он повесил нос, думал, что его жизнь кончена. Я гарантировал Тиагу, что он вернется в футбол. Он мне не верил, рыдал», — рассказывал позднее бывший врач бело-голубых.

Источник: Александр ФЕДОРОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

Из главного клуба своей жизни — «Спартака» — Юрий Сергеевич ушел в 2008 году. О причинах этого решения он рассказывал в интервью «Советскому спорту»:

«Когда генеральным директором назначили Карпина, начальником медслужбы стал военный хирург Андрей Федун… В середине 2008-го я ему сказал, что работаю только до конца года.

В декабре полетели играть с “Тоттенхэмом”, футболисты собрали для меня денег, поблагодарили за работу… А в начале 2009-го я пожал руку Карпину и ушел. На прощанье пожелал ему работать без мата, а то он лился у него как музыка Чайковского. Уши вяли. Сказал: “Валер, я в тебя верю, но поменьше ненормативной лексики”. Он так удивился!».

Там же Васильков рассказал, жалеет ли он об уходе из «Спартака»: «Букву “С” на крышку гроба мне получить не хотелось. На 61-м году жизни внутренний голос подсказал: хватит, надо искать что-то потише и поспокойнее. Новая метла уже начала мести — вскоре уволили моих массажистов. Подошли в самолете: “С завтрашнего дня вы не работаете”. А я опередил события и ушел сам. В футболе про тренеров говорят: “Сегодня ты король, а завтра ноль”. Это и меня касалось».

Автор: Артем Белинин

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