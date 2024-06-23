Azteca TV: «Спартак» сделал предложение мексиканскому форварду «Фейеноорда» Хименесу

Хименес выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл за роттердамцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн. Зимой сообщалось о предметном интересе к Хименесу со стороны лондонского «Вест Хэма», а весной форвардом интересовался «Наполи».