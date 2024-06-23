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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Azteca TV: «Спартак» сделал предложение мексиканскому форварду «Фейеноорда» Хименесу

Московский «Спартак» сделал предложение по контракту мексиканскому нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу, сообщает Record со ссылкой на журналиста Azteca TV Давида Медрано.

Спартак
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«Спартак» сделал предложение мексиканскому форварду «Фейеноорда» Хименесу — Azteca TV | Источник: Getty Images

По информации источника, футболист вместе со своим окружением анализирует предложение и даст ответ в ближайшие дни.

Хименес выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл за роттердамцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн. Зимой сообщалось о предметном интересе к Хименесу со стороны лондонского «Вест Хэма», а весной форвардом интересовался «Наполи».

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