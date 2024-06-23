«Пари НН» объявил о подписании контракта с вратарём Никитой Медведевым.

Трудовое соглашение рассчитано на три года.

«Пожелаем Никите игр “на ноль” и побед в составе “Пари НН”», — сказано на официальном сайте нижегородского клуба.

Напомним, последним клубом 29-летнего футболиста был «Ростов», за который он выступал с лета 2022 года.

В минувшем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях, в трёх из которых он отыграл «на ноль». В этих играх Медведев пропустил 21 мяч. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

За свою карьеру Медведев также выступал за московский «Локомотив», «Рубин», ижевский «Зенит».