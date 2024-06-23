Тренер «Ахмата» Адиев рассказал о будущих приобретениях клуба

«Нас сейчас и количественно на сборах очень мало, что создаёт трудности при построении нашего тренировочного процесса. Мы ждём новичков, каждый день ждём позитивных звонков от нашего спортивного директора. Процесс идёт, пока не хотелось бы раскрывать тайну, но, думаю, уже на этом сборе к нам новички присоединятся», — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Ахмата».