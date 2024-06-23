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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Ахмата» Адиев рассказал о будущих приобретениях клуба

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос об ожидаемых новичках грозненской команды в летнее межсезонье.

Ахмат
Тренер «Ахмата» Адиев рассказал о будущих приобретениях клуба | Источник: Чемпионат.com

«Нас сейчас и количественно на сборах очень мало, что создаёт трудности при построении нашего тренировочного процесса. Мы ждём новичков, каждый день ждём позитивных звонков от нашего спортивного директора. Процесс идёт, пока не хотелось бы раскрывать тайну, но, думаю, уже на этом сборе к нам новички присоединятся», — сказал Адиев в интервью пресс-службе «Ахмата».

Напомним, «Ахмат» под руководством Магомеда Адиева завершил сезон-2023/2024 РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 встреч. «Ахмат» начнёт новый сезон РПЛ домашним матчем с «Краснодаром» в 1-м туре.

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