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20:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Хименес, которым интересуется «Спартак», не собирается переходить в РПЛ — источник

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес не планирует переходить в «Спартак». Об этом сообщает журналист Кери Руис в социальных сетях.

Спартак
Источник: Соцсети

По сведениям источника, представитель московского клуба связывался с 23-летним мексиканцем, чтобы узнать, интересно ли ему было бы поиграть в РПЛ. Никаких официальных предложений форварду сделано не было. Хименес поблагодарил красно-белых за звонок, но ответил, что не собирается переходить в клуб из России.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский «Спартак» сделал предложение по контракту Хименесу.

Напомним, Хименес выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл за роттердамцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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