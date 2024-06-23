Хименес, которым интересуется «Спартак», не собирается переходить в РПЛ — источник

Источник: Соцсети

По сведениям источника, представитель московского клуба связывался с 23-летним мексиканцем, чтобы узнать, интересно ли ему было бы поиграть в РПЛ. Никаких официальных предложений форварду сделано не было. Хименес поблагодарил красно-белых за звонок, но ответил, что не собирается переходить в клуб из России.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский «Спартак» сделал предложение по контракту Хименесу.

Напомним, Хименес выступает за «Фейеноорд» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провёл за роттердамцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.