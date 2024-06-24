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09:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На «Ростов Арене» появилась надпись в поддержку жителей Севастополя

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Электронный фасад «Ростов Арены», на которой проводят свои домашние матчи футболисты «Ростова», продемонстрировал надпись в поддержку жителей Севастополя после ракетной атаки ВСУ на город.

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На «Ростов Арене» появилась надпись в поддержку жителей Севастополя | Источник: Спорт РИА Новости

Видео с фасадом арены в Ростове-на-Дону было опубликовано в Telegram. «Ростов вместе с Севастополем», — говорится в тексте сообщения.

Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

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