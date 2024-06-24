Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Хорватия
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Албания
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Шотландия
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швейцария
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Нидерланды
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
25.06
Франция
Польша
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы дружим со Станковичем, но во время дерби будем врагами!» ЦСКА представил Николича

Первая пресс-конференция Марко после возвращения в Москву.

Спартак
Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ПФК ЦСКА

На «ВЭБ Арене» прошла официальная презентация нового главного тренера ЦСКА Марко Николича. Вместе с сербским специалистом на вопросы журналистов ответил и генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«СЭ» собрал главные цитаты.

В ЦСКА очень хороший костяк, есть два новичка. Я доволен

— Когда с вами впервые связался ЦСКА? — вопрос Николичу.

— Точно не скажу, но 4 июня я подписал контракт. Переговоры прошли очень быстро. Рад оказаться в ЦСКА. Работать в клубе с такими традициями — честь для меня.

— Полностью ли укомплектован ваш штаб?

— Да. У нас уже есть легенды: Игорь [Акинфеев] на поле, а Алексей Березуцкий — в штабе. У него хороший тренерский опыт. Также со мной пришли два ассистента, которые работают тренерами больше 20 лет.

— Чья была инициатива пригласить Алексея Березуцкого?

— Совместная с клубом. Вы помните, как было в «Локомотиве» — там мне помогали Лоськов и Пашинин. И у нас сложились не только профессиональные, но и человеческие отношения на суперском уровне. Мы стали друзьями!

— Следили ли за российским футболом после отъезда из РПЛ?

— Это моя задача — следить за разными чемпионатами. Нужно знать, что меняется в футболе, смотреть на игроков. Конечно, я в курсе происходящего в РПЛ. Правда, не могу сказать, что мне нравится все, что происходит.

Источник: РИА "Новости"

— Насколько укомплектован состав ЦСКА?

— У нас очень хороший костяк. Я доволен. Команда неплохая. Уже завтра присоединятся сборники. Появились два новичка: Круговой и Шуманский. Они уже усилили состав. Нам нужно качественное, а не количественное усиление. Мы ежедневно общаемся на эту тему с селекционным отделом. У нас отличная коммуникация. Нужно немного подождать.

— Было ли бы вам интересно снова воссоединиться с Рифатом Жемалетдиновым, который стал свободным агентом?

— Мы рассматриваем всех, кто может усилить ЦСКА. Жемалетдинов — качественный футболист.

— Как проходят сборы?

— Сборы тяжелые, но так и должно быть. У нас рабочая атмосфера — как я уже сказал, скоро присоединятся сборники. Также хочу посмотреть на игроков, которые были в арендах. А после примем по ним решения.

— Бакаев играл в ОАЭ, где вы работали главным тренером. Вам было бы интересно увидеть его в ЦСКА?

— Это интересный футболист, но очень долго не играл из-за травмы. У нас в лонг-листе много игроков. Надо рассматривать каждого. В общем, есть много факторов.

— Знакомы вы с новым тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

— Мы знаем друг друга с детства. Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера. В Белграде мы живем в одном доме, дружим. Когда он возглавил «Спартак», я позвонил ему и сказал, что могу помочь с адаптацией. Будет интересно встретиться с ним в дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова — друзьями.

Источник: РИА "Новости"

Слова Вернблума о России — это троллинг. Старик Понтус всех повеселил

— Не могу сказать, что идея пригласить Марко пришла спонтанно, — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — Мы с Марко знакомы. Он успешно работал в России и не только. Мы достаточно оперативно провели переговоры, обсудили ситуацию и пришли к такому решению.

— Почему была сделана ставка именно на Николича?

— У Марко везде были хорошие результаты. С интересом наблюдал за его работой в «Локомотиве». Особых альтернатив у нас не было.

— Есть ли новости по трансферам на вход?

— Преждевременно говорить о фамилиях новичков. Ситуация непростая, но думаю, что в ближайшие недели появится конкретика. Российский рынок футболистов достаточно сложный. И надо понимать, что в Россию трудно пригласить качественного легионера, который усилит команду. Хотим привести сильного игрока, который даст результат.

Источник: РИА "Новости"

— Санкции, наложенные на ЦСКА, сильно осложняют этот процесс?

— Не хочется искать оправданий, но сложности есть. Нужно еще понимать, что клуб живет по средствам. Нельзя руководствоваться только эмоциями. Недавний пример санкций — это трансфер Жуниньо Капишабы, когда главный офис «Ред Булл» его заблокировал. Но мы не опускаем руки, работаем дальше.

— Появлялась информация о возможном возвращении Гбамена в ЦСКА. Можете подтвердить?

— Нам нужно качественное усиление. Если наши требования к игроку совпадают, то мы будем вести переговоры по этому игроку.

— Что можете сказать про будущее Чалова?

— Завтра он приедет в Новогорск, как и другие наши сборники. Никаких новостей о его будущем пока нет.

— Пишут, если Федор не покинет ЦСКА летом, то продлит контракт на более долгий срок.

— У нас есть договоренность с Чаловым: если текущим летом он не уходит в Европу, то мы возобновляем переговоры по новому соглашению.

Источник: РИА "Новости"

— С кем еще ведутся переговоры по возможному продлению?

— С Гайичем, Зделаром, Рошей. Мы общаемся с представителями футболистов, чтобы все стороны были удовлетворены.

— Есть ли договоренности, что после завершения карьеры игрока Акинфеев продолжит работу в ЦСКА?

— Все будет зависеть от позиции Игоря. Двери клуба для него всегда открыты. Будем рады, если он продолжит работу у нас. Но сейчас об этом говорить преждевременно.

— Как обстоят дела с продлением Лукина?

— В его контракте есть пункт об автоматической пролонгации соглашения. Но, думаю, мы продлим контракт заранее. Нет сомнения, что мы найдем компромисс. Мы на него рассчитываем.

— Какие цели у ЦСКА в новом сезоне?

— Любая декларация — для лозунгов, а не ради дела. Перед ЦСКА самые высокие задачи. Мы трезво оцениваем свои силы. Говорить о ЦСКА нулевых — это одно, сейчас другая ситуация. Мы видели, какая была конкуренция [в прошедшем сезоне]. Но задачи перед нами самые высокие — и в Кубке, и в чемпионате. Также в условиях санкций надо задумываться о завтрашнем дне, о работе с молодежью, проектами, которые мы сейчас реализуем.

— Как вы отреагировали на недавние слова Вернблума о России?

— Сначала был удивлен, а потом, вспомнив о его характере и нескольких ситуациях, когда он вел себя непредсказуемо, мне показалось, что это был троллинг. Надо знать Понтуса. Я даже представляю, с каким выражением лица он это говорил. Думаю, что старик Понтус всех повеселил.

— Как обстоят дела с новой базой клуба?

— Буквально на днях достигли существенного прогресса. Сроки не хочется называть. Но мы понимаем, каким путем пойдем. База будет находиться в удобном месте с точки зрения логистики и работы. Ватутинки отдалены от стадиона. Думаю, в ближайшее время мы сможем поделиться хорошими новостями. Есть осторожный оптимизм.

Авторы: Дмитрий Барулев, Константин Белов

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Самый курьезный автогол на Евро-2024: турецкий защитник покатил мяч мимо вратаря
Германия спаслась в концовке и удержала первую строчку в группе.
Хвича проваливает Евро. Но мы запомним эту сборную Грузии не из-за него
Бенедикт Камбербэтч анонсировал Мстителей 5—он вернется к роли Доктора Стрэнджа
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь