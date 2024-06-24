«Спартак» согласовал условия контракта с форвардом «Бетиса», пишут СМИ

По данным источника, московская команда ждет одобрения «Бетиса» для завершения сделки. Условия трансфера 32-летнего нападающего не приводятся.

Контракт бразильца с испанским клубом рассчитан до июня 2026 года. В минувшем сезоне форвард забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за «Бетис» во всех турнирах.