«Проснулся, увидел сообщение от девушки и охренел». Шок от ухода Ивича, провал «Краснодара», Галицкий: тут обо всем

Сергей Волков дебютировал в РПЛ два с половиной года назад и быстро стал одним из самых прогрессирующих футболистов лиге. О пути в «Краснодар» и взрывном дебюте Sport24 обстоятельно беседовал с правым защитником год назад.

В сезоне-23/24 Сергей терял место в старте, но до последнего бился за чемпионство. А когда наступило лето — неожиданно перешел в «Зенит». Автор Sport24 Тигран Арутюнян встретился с Сергеем в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить прошедший сезон и новый вызов в карьере.

«Переход в “Зенит” — шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России»

— Твой переход в «Зенит» — один из самых громких трансферов РПЛ этого лета. Как он стал возможным?

— Вариант возник неожиданно. Руководство «Краснодара» сообщило мне об интересе в начале этих летних сборов. Главный тренер спросил мое мнение, и я честно его высказал.

— Что сказал?

— Что хочу попробовать свои силы в таком сильном клубе.

— В СМИ была другая версия. Писали, что ты не явился на сборы Краснодара, в ультимативной форме потребовал продать тебя в «Зенит».

— Конечно, это неправда. Я был в расположении команды с первого дня сборов, просто проходил реабилитацию индивидуально с реабилитологом. Я не обращаю внимание на то, что пишут — все равно никому ничего не докажешь.

— Ты как-то говорил, что уйдешь из «Краснодара» только тогда, когда поймешь, что сполна отдал своему родному клубу. Считаешь, что этот момент настал?

— Да. Финал Кубка и два серебра — достаточно. Плюс я же не бесплатно ухожу — клуб заработает на мне приличные деньги.

— «Краснодар» раньше с боем отпускал своих воспитанников. Почему с тобой так легко получилось?

— Сейчас не то время, которое было раньше. Европа закрыта для 90% российских игроков. Ждать, пока твоего воспитанника захочет клуб оттуда — бессмысленно. Зачем, если можно на нем заработать прямо сейчас?

— Каким был твой финальный разговор с Галицким?

— Я отправил ему аудиосообщение, где поблагодарил его за все, что он для меня сделал. Для меня он великий, желаю ему только здоровья.

— Ты критиковал молодых игроков, которые переходят в «Зенит» — мол, они выбирают деньги, а не карьеру. Понимаешь, что твоя ситуация выглядит точно так же?

— Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть — я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в «Зените» — это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в «Зенит» — шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России.

— Не боишься, что пойдешь по пути многих молодых российских игроков, выбирающих «Зенит» — перестанешь играть и просто потухнешь?

— Такого не будет. Я уверен в себе.

Роберт Тунян, представитель ProTeam Management, агент Сергея Волкова: «Мы не вмешивались в переговоры между клубами. “Краснодар” и “Зенит” договаривались между собой, это нормальный процесс. Интерес был и от других команд, в том числе из Европы, но не был предметным. Плюс у игрока не было цели уйти из “Краснодара”. “Зенит” проявил большую заинтересованность, и Сергей принял предложение клуба. Конкуренции он не боится. “Краснодар” достаточно конструктивно и с большим трепетом относится к своим воспитанникам. Последние трансферы Сафонова и Волкова тому пример. К этому можно относиться только с уважением».

«Краснодар» проиграл чемпионство задолго до матча с «Динамо»

— Вся футбольная Россия с удивлением следила за чемпионской гонкой в этом году. Насколько тяжело было находиться внутри этих эмоциональных качелей?

— Если посмотришь трансляцию игры с «Динамо» — видно, как я переживаю за команду. На 87-й минуте параллельного матча у «Ростова» был опасный момент, и наши болельщики на стадионе уже начали радоваться их забитому голу. Я сначала тоже поверил в чудо, но оказалось, что никакого гола нет. Конечно, грустно, что «Краснодар» лишь второй. Но чемпионство мы проиграли задолго до матча с «Динамо».

— Почему важнейший матч с «Динамо» ты провел на банке?

— У меня уже 2,5 месяца небольшая травма. Я долгое время играл с повреждением, но вот на предпоследний матч с «Сочи» оказался не в составе. На игру с «Динамо» я специально попросился в заявку, чтобы быть рядом с ребятами в такой момент. Не хотел смотреть с трибуны, как мы выигрываем чемпионство (улыбается).

— На скамейке было полегче?

— Все равно тяжело. Аналитик, который обычно следит за датчиками, в этот раз включил на своем планшете трансляцию матча «Зенита» с «Ростовом». Я чуть ли не с ума сходил — каждые три минуты спрашивал: «Какой счет? Как игра? Кто лучше выглядит?» Потом бежал к полю и передавал все ребятам.

— Когда «Зенит» забил «Ростову» второй, внутри все рухнуло?

— Самое обидное, что Джон [Кордоба] забил практически сразу после гола «Ростова» (Роналдо открыл счет на 54-й минуте матча в Петербурге, а Кордоба — на 52-й минуте игры в Краснодаре. — Sport24). Представляешь, какие это были эмоции?! До второго гола «Зенита» я был в какой-то эйфории, казалось — еще чуть-чуть и мы чемпионы. Ну, а потом… После игры я плакал. Тяжело сдерживать такие чувства.

— Что после матча было в раздевалке?

— Зашел Галицкий. В этом сезоне такое случалось лишь дважды — после волевой победы над «Ростовом» (3:2) и после ЦСКА (1:0), когда мы ушли на перерыв на первом месте. В обоих случаях он поздравлял нас с победами.

— Что сказал после «Динамо»?

— «Сейчас нет смысла расстраиваться. Да, Песьяков сам закинул мяч себе в ворота, но такое бывает. Чемпионство вы упустили давно».

— Банкет-то был?

— Да. Мы заранее решили, что вне зависимости от результата поедем всей командой в ресторан. Все читали новости про Матвея [Сафонова], Эдика [Сперцяна], меня и других ребят и понимали — прежним составом «Краснодар» вряд ли когда-либо соберется. Поэтому было правильно просто попрощаться.

«Ивич держал нас в узде. Мусаеву не хватило времени создать такую же атмосферу»

— «Краснодар» этой весной проиграл свой самый важный матч в сезоне — против «Зенита». После него вы опустились на второе место, но было целых три игры, после которых можно было снова подняться наверх — с «Крыльями» (0:0), с «Ахматом» (0:1) и со «Спартаком (0:1). Как можно упустить столько шансов?

— Все началось с увольнения Ивича. Да, весну при нем мы начали не очень — проиграли “Ростову” и сыграли вничью с “Рубином”. Но ты тоже пойми — “Краснодар” впервые в своей истории реально претендовал на чемпионство. Зимой только про нас и говорили. Мы просто перегорели из-за ожидания чего-то большого. Помнишь наш матч с “Ростовом”?

— Да.

— Мы ушли на перерыв, проигрывая 0:1. Ивич в раздевалке сказал всем успокоиться. В первом тайме у нас было четыре желтые карточки и тренер не хотел, чтобы команда осталась в меньшинстве: «Лишний раз лучше сыграть аккуратней, убрать ногу». Выходим на второй тайм, 49 минута — Олусегун получает вторую желтую.

— Из-за излишнего желания?

— Ага, про то и говорю. Но пусть и проиграли, в том матче мы показали характер и в последние 30 минут прижали «Ростов» к их воротам. Думаю, Ивич выправил бы всю ситуацию, если бы ему дали время.

— Мусаев не смог вас собрать?

— Он и его штаб пытались сгладить обстановку и донести, что мы продолжаем бороться за чемпионство — но получилось то, что получилось. Со «Спартаком» мы выглядели хорошо, имели больше моментов и могли спокойно выигрывать 3:1 — но в итоге проиграли. После того матча мы разнесли всю раздевалку — кидались бутылками, били по ящикам, орали друг на друга. Это самое обидное поражение: понимали — упустили последний явный шанс вернуться на первое место. Я не могу упрекнуть кого-то из ребят в равнодушии, но на поле у нас мало что получалось. Мы создавали кучу моментов, но не могли забить. Такое ведь было не только со «Спартаком».

— А когда еще?

— Да с теми же «Крыльями». Могли спокойно обыгрывать их 4:0, но реализация нас подвела.

— Неужели психология настолько влияла?

— Да. На мой взгляд, неуверенность и страх убираются, когда вы всей командой собираетесь и общаетесь не только о футболе, разгружаете головы. При Ивиче это было — раза три мы ходили в ресторан, плюс отмечали чуть ли не каждую гостевую победу. Он держал нас в узде, у него каким-то чудом получилось всех сплотить — мы были вместе, друг за друга, как настоящий коллектив. У Мусаева, чтобы создать такую же атмосферу, просто не хватило времени.

«Не хотел верить, что Ивича уберут. Мне казалось это нереальным, невозможным»

— Помнишь тот день, когда узнал об увольнении Ивича?

— Давай сначала расскажу про то, что этому предшествовало — про кубковый матч с «Химками».

— Давай.

— Слухи об увольнении Ивича начали появляться сразу после поражения от «Ростова». Когда об этом и нашем неудачном весеннем старте говорят из каждого утюга — невозможно абстрагироваться. Мы вышли на матч уже на нервяке. В первые 10 минут у нас было три момента — но мы их не реализовали. «Химки» сидели в глухом автобусе. За весь тайм у них была одна подача: мяч попал в руку Кастаньо, пенальти — и вот мы уже горим 0:1. Дальше у нас снова были моменты, которые мы не забили. После этого начали откровенно психовать. Вышли на второй тайм, снова давим, «Химки» выбегают в свою вторую контратаку в матче — 0:2.

— Ожидал, что после этого поражения тренера уволят?

— У меня начали закрадываться такие мысли сразу после матча. Ивич всегда был эмоционален, особенно, когда мы проигрывали. А после «Химок» он зашел в раздевалку как ни в чем не бывало — просто всех поблагодарил за игру и вышел. Клянусь — я не хотел верить, что его уберут! Ну вылетели мы из этого Кубка, да — но в чемпионате мы же лидировали!

На тот момент увольнение Ивича казалось для меня чем-то нереальным, невозможным. Я ложился спать с мыслями о том, что нужно как можно скорее провести работу над ошибками, поговорить с тренером о нашей игре и продолжать делать все, чтобы остаться на первом месте. Но проснувшись утром увидел сообщение от девушки — она переслала мне официальное заявление «Краснодара», в котором говорилось, что Ивич уволен. Я охренел.

— С кем в первую очередь обсудил такую новость?

— С девушкой. Потом позвонил агенту: «Ты видел!?» — «Да, видел, это *** (капец)!».

— Кто-то из руководства объяснил команде это решение?

— Никто.

— Инсайдеры вкидывали версию: Ивича уволили из-за того, что после матча с «Рубином» он в грубой форме выгнал из раздевалки Хашига.

— Ничего подобного не слышал. После «Рубина» я зашел в раздевалку одним из последних, и Владимир Леонидович в этот момент спокойно там сидел. Пацаны не рассказывали, что до этого был какой-то конфликт.

— Если честно, не верится, что все это время мы говорим про команду, которая в прошедшем сезоне до последнего тура боролась за чемпионство.

— Да блин, если так подумать — у «Краснодара» есть абсолютно все: ресурсы, деньги, отличный стадион. Команда всегда летает на чартерах и живет в пятизвездочных отелях. У клуба лучшая база в мире — там есть тренажер, которого нет больше ни у одной команды. Люди приезжают из Европы и офигевают, как у «Краснодара» все классно. Но мне трудно понять, почему клуб все никак не может выиграть трофей. Может, не хватает везения.

«Когда Уокер не играл четыре матча подряд, никто не говорил, что он сдал. А меня уже успели похоронить»

— Почему поплыл «Краснодар», мы выяснили. Теперь про тебя — не считаешь, что сдал в этом сезоне?

— Почему ты так думаешь?

— А это не так?

— Нет, я не считаю, что сдал. Вот вы все так говорите — но какие аргументы?

— Стало больше ошибок.

— Каких, например?

— Ну давай по порядку. Первое, что приходит на ум — матч с «Крыльями», который был одним из ключевых в борьбе за чемпионство. На 64-й минуте ты получил красную и оставил свою команду в меньшинстве. В итоге только ничья.

— Смотри — во-первых, это моя первая красная карточка в карьере. В матче было две желтые. С первой я согласен — вопросов нет. Но вторая — какая-то странная. «Крылья» выбегали в контратаку, и я еле как коснулся до плеча игрока Крыльев. Он остановился и начал размахивать руками, прося Карасева меня удалить. Но вообще, так делать запрещено. В итоге Карасев поддался и показал мне вторую желтую. Хотя, если посмотришь повторы, видно, что он до последнего не хотел мне ее показывать.

— Но ты же сам говоришь, что «Крылья» бежали в контратаку. Ее срыв — в любом случае желтая.

— Помимо меня там было еще три защитника. Да и прихватил я игрока случайно, по инерции. В какой-то из дней я сел посмотреть телевизор, а там — «Зенит» — ЦСКА. Специально оставил, чтобы посмотреть, как судит Карасев. В той игре был момент, когда игрок ЦСКА грубо нарушил правила против игрока «Зенита». Но Карасев даже желтой не дал. Так что судьям присущи ошибки, как и игрокам.

— «Краснодар» мог вытащить тот матч без тебя?

— Думаю, нет. После моего удаления у команды был только один момент. В остальном — повезло, что не проиграли. Я не снимаю с себя ответственности, просто хочу донести, что не все так однозначно. Но, если честно, после «Крыльев» в душе наступило какое-то опустошение. Про чемпионскую гонку я уже начал думать так: «Будь как будет».

— Задолго до матча с «Крыльями» — в конце первой части сезона — Ивич посадил тебя на скамейку, аргументировав это тем, что ты в плохой форме.

— Он показал мне два момента из матча с «Уралом», где я поздно среагировал на рывок их флангового игрока: «Тут ты расслабился. С “Зенитом” такое не прокатит». Окей, это его мнение — вопросов нет. Спасибо, что объяснил. Я два матча был на замене, и они закончились для нас положительно — победили «Крылья» и сыграли вничью в гостях с «Зенитом».

Раз такой результат, значит Ивич был прав касательно меня. Тем более, что потом я снова начал играть, а не сел в глухой запас. Когда Уокер в этом сезоне не играл четыре матча подряд, никто не говорил, что он сдал — потому что это просто было решение Гвардиолы. Зато Волкова после двух матчей на замене уже успели похоронить.

— Окей, первый матч после возобновления чемпионата — с «Рубином». Подача с углового на последних минутах, и Ашурматов забивает из-под тебя. Не ошибка?

— Ошибка, вопросов нет. Потерял концентрацию, не уследил. Ивич после того матча меня просто уничтожил — орал как не в себя. Но я понимаю, что заслуженно.

— А гол Трошечкина в матче с «Пари НН» — не твоя вина?

— Почти такой же момент, как и в матче с «Рубином». Я держал Трошечкина на угловом, но сама ситуация была намного сложнее. Их игрок первым сыграл на ближней штанге и скинул мяч на Трошечкина. Я просто физически не успел выбить. Даже если считать это моей полноценной ошибкой — получается, за весь чемпионат всего два гола забили из-под меня. Сколько у «Краснодара» пропущенных в этом сезоне?

— 29.

— Ну вот, 2 из 29. Думаю, все не так плохо (улыбается). За 2,5 года, что я играю в РПЛ, не было каких-то ужасных моментов, когда кто-то убежал или обыграл меня очень легко. Это о многом говорит. Я не хочу показаться, каким-то офигевшим и зазнавшимся. Я просто хочу, чтобы люди отталкивались от фактов.

— Почему на финальном отрезке чемпионата Мусаев начал использовать на твоей позиции Петрова и даже Олусегуна?

— Это решение тренера, возможно, повлияла травма. Я получил повреждение почти сразу, как вернулся из сборной. Но до последнего хотел помогать команде.

«Не перевариваю алкоголь. Могу выпить вино, но меня размазывает с одного бокала»

— Ты вообще часто рефлексируешь на тему своей игры?

— Да. Для меня важно делать работу над ошибками. После игры я выхожу со стадиона, сажусь в машину и сразу же включаю игру на телефоне. Засматриваю до дыр, чтобы понять, где я мог сыграть лучше.

— А ты хоть как-то отдыхаешь от футбола?

— Иногда могу съездить пострелять в тир или просто отдохнуть за городом. Но вообще я домосед — делаю восстанавливающие процедуры и анализирую матчи.

— Не боишься в один момент выгореть от этого всего?

— Мне это нравится. Я себя не заставляю, мне в кайф. Момент с «Пари НН», про который мы поговорили, я разбирал где-то час.

— Холанд носит очки, фильтрующие синий свет. У тебя таких нет?

— Ну, это уже перебор, мне кажется. Но у меня есть кольцо, которое делает анализ всего тела и сна. Каждый день я отслеживаю глубину своего сна. Если что-то не нравится — корректирую.

Источник: Соцсети

— Про алкоголь в твоей жизни спрашивать глупо?

— Я его не перевариваю. Могу выпить вино, но меня размазывает с одного бокала (смеется).

— Три финальных вопроса. У тебя сейчас есть мечта?

— Хочу, чтобы все мои близкие были здоровы.

— Где ты будешь через год?

— В «Зените».

— Что должно произойти, чтобы ты сказал: «Я счастлив»?

— Я и так счастлив. Благодарю бога за возможность зарабатывать любимым делом и помогать семье.