«Проснулся, увидел сообщение от девушки и охренел». Шок от ухода Ивича, провал «Краснодара», Галицкий: тут обо всем
Первое интервью Сергея Волкова после громкого трансфера в «Зенит».
Первое интервью Сергея Волкова после громкого трансфера в «Зенит».
Сергей Волков дебютировал в РПЛ два с половиной года назад и быстро стал одним из самых прогрессирующих футболистов лиге. О пути в «Краснодар» и взрывном дебюте Sport24 обстоятельно беседовал с правым защитником год назад.
В сезоне-23/24 Сергей терял место в старте, но до последнего бился за чемпионство. А когда наступило лето — неожиданно перешел в «Зенит». Автор Sport24 Тигран Арутюнян встретился с Сергеем в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить прошедший сезон и новый вызов в карьере.
— Твой переход в «Зенит» — один из самых громких трансферов РПЛ этого лета. Как он стал возможным?
— Вариант возник неожиданно. Руководство «Краснодара» сообщило мне об интересе в начале этих летних сборов. Главный тренер спросил мое мнение, и я честно его высказал.
— Что сказал?
— Что хочу попробовать свои силы в таком сильном клубе.
— В СМИ была другая версия. Писали, что ты не явился на сборы Краснодара, в ультимативной форме потребовал продать тебя в «Зенит».
— Конечно, это неправда. Я был в расположении команды с первого дня сборов, просто проходил реабилитацию индивидуально с реабилитологом. Я не обращаю внимание на то, что пишут — все равно никому ничего не докажешь.
— Ты как-то говорил, что уйдешь из «Краснодара» только тогда, когда поймешь, что сполна отдал своему родному клубу. Считаешь, что этот момент настал?
— Да. Финал Кубка и два серебра — достаточно. Плюс я же не бесплатно ухожу — клуб заработает на мне приличные деньги.
— «Краснодар» раньше с боем отпускал своих воспитанников. Почему с тобой так легко получилось?
— Сейчас не то время, которое было раньше. Европа закрыта для 90% российских игроков. Ждать, пока твоего воспитанника захочет клуб оттуда — бессмысленно. Зачем, если можно на нем заработать прямо сейчас?
— Каким был твой финальный разговор с Галицким?
— Я отправил ему аудиосообщение, где поблагодарил его за все, что он для меня сделал. Для меня он великий, желаю ему только здоровья.
— Ты критиковал молодых игроков, которые переходят в «Зенит» — мол, они выбирают деньги, а не карьеру. Понимаешь, что твоя ситуация выглядит точно так же?
— Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть — я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в «Зените» — это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в «Зенит» — шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России.
— Не боишься, что пойдешь по пути многих молодых российских игроков, выбирающих «Зенит» — перестанешь играть и просто потухнешь?
— Такого не будет. Я уверен в себе.
Роберт Тунян, представитель ProTeam Management, агент Сергея Волкова: «Мы не вмешивались в переговоры между клубами. “Краснодар” и “Зенит” договаривались между собой, это нормальный процесс. Интерес был и от других команд, в том числе из Европы, но не был предметным. Плюс у игрока не было цели уйти из “Краснодара”. “Зенит” проявил большую заинтересованность, и Сергей принял предложение клуба. Конкуренции он не боится. “Краснодар” достаточно конструктивно и с большим трепетом относится к своим воспитанникам. Последние трансферы Сафонова и Волкова тому пример. К этому можно относиться только с уважением».
— Вся футбольная Россия с удивлением следила за чемпионской гонкой в этом году. Насколько тяжело было находиться внутри этих эмоциональных качелей?
— Если посмотришь трансляцию игры с «Динамо» — видно, как я переживаю за команду. На 87-й минуте параллельного матча у «Ростова» был опасный момент, и наши болельщики на стадионе уже начали радоваться их забитому голу. Я сначала тоже поверил в чудо, но оказалось, что никакого гола нет. Конечно, грустно, что «Краснодар» лишь второй. Но чемпионство мы проиграли задолго до матча с «Динамо».
— Почему важнейший матч с «Динамо» ты провел на банке?
— У меня уже 2,5 месяца небольшая травма. Я долгое время играл с повреждением, но вот на предпоследний матч с «Сочи» оказался не в составе. На игру с «Динамо» я специально попросился в заявку, чтобы быть рядом с ребятами в такой момент. Не хотел смотреть с трибуны, как мы выигрываем чемпионство (улыбается).
— На скамейке было полегче?
— Все равно тяжело. Аналитик, который обычно следит за датчиками, в этот раз включил на своем планшете трансляцию матча «Зенита» с «Ростовом». Я чуть ли не с ума сходил — каждые три минуты спрашивал: «Какой счет? Как игра? Кто лучше выглядит?» Потом бежал к полю и передавал все ребятам.
— Когда «Зенит» забил «Ростову» второй, внутри все рухнуло?
— Самое обидное, что Джон [Кордоба] забил практически сразу после гола «Ростова» (Роналдо открыл счет на 54-й минуте матча в Петербурге, а Кордоба — на 52-й минуте игры в Краснодаре. — Sport24). Представляешь, какие это были эмоции?! До второго гола «Зенита» я был в какой-то эйфории, казалось — еще чуть-чуть и мы чемпионы. Ну, а потом… После игры я плакал. Тяжело сдерживать такие чувства.
— Что после матча было в раздевалке?
— Зашел Галицкий. В этом сезоне такое случалось лишь дважды — после волевой победы над «Ростовом» (3:2) и после ЦСКА (1:0), когда мы ушли на перерыв на первом месте. В обоих случаях он поздравлял нас с победами.
— Что сказал после «Динамо»?
— «Сейчас нет смысла расстраиваться. Да, Песьяков сам закинул мяч себе в ворота, но такое бывает. Чемпионство вы упустили давно».
— Банкет-то был?
— Да. Мы заранее решили, что вне зависимости от результата поедем всей командой в ресторан. Все читали новости про Матвея [Сафонова], Эдика [Сперцяна], меня и других ребят и понимали — прежним составом «Краснодар» вряд ли когда-либо соберется. Поэтому было правильно просто попрощаться.
— «Краснодар» этой весной проиграл свой самый важный матч в сезоне — против «Зенита». После него вы опустились на второе место, но было целых три игры, после которых можно было снова подняться наверх — с «Крыльями» (0:0), с «Ахматом» (0:1) и со «Спартаком (0:1). Как можно упустить столько шансов?
— Все началось с увольнения Ивича. Да, весну при нем мы начали не очень — проиграли “Ростову” и сыграли вничью с “Рубином”. Но ты тоже пойми — “Краснодар” впервые в своей истории реально претендовал на чемпионство. Зимой только про нас и говорили. Мы просто перегорели из-за ожидания чего-то большого. Помнишь наш матч с “Ростовом”?
— Да.
— Мы ушли на перерыв, проигрывая 0:1. Ивич в раздевалке сказал всем успокоиться. В первом тайме у нас было четыре желтые карточки и тренер не хотел, чтобы команда осталась в меньшинстве: «Лишний раз лучше сыграть аккуратней, убрать ногу». Выходим на второй тайм, 49 минута — Олусегун получает вторую желтую.
— Из-за излишнего желания?
— Ага, про то и говорю. Но пусть и проиграли, в том матче мы показали характер и в последние 30 минут прижали «Ростов» к их воротам. Думаю, Ивич выправил бы всю ситуацию, если бы ему дали время.
— Мусаев не смог вас собрать?
— Он и его штаб пытались сгладить обстановку и донести, что мы продолжаем бороться за чемпионство — но получилось то, что получилось. Со «Спартаком» мы выглядели хорошо, имели больше моментов и могли спокойно выигрывать 3:1 — но в итоге проиграли. После того матча мы разнесли всю раздевалку — кидались бутылками, били по ящикам, орали друг на друга. Это самое обидное поражение: понимали — упустили последний явный шанс вернуться на первое место. Я не могу упрекнуть кого-то из ребят в равнодушии, но на поле у нас мало что получалось. Мы создавали кучу моментов, но не могли забить. Такое ведь было не только со «Спартаком».
— А когда еще?
— Да с теми же «Крыльями». Могли спокойно обыгрывать их 4:0, но реализация нас подвела.
— Неужели психология настолько влияла?
— Да. На мой взгляд, неуверенность и страх убираются, когда вы всей командой собираетесь и общаетесь не только о футболе, разгружаете головы. При Ивиче это было — раза три мы ходили в ресторан, плюс отмечали чуть ли не каждую гостевую победу. Он держал нас в узде, у него каким-то чудом получилось всех сплотить — мы были вместе, друг за друга, как настоящий коллектив. У Мусаева, чтобы создать такую же атмосферу, просто не хватило времени.
— Помнишь тот день, когда узнал об увольнении Ивича?
— Давай сначала расскажу про то, что этому предшествовало — про кубковый матч с «Химками».
— Давай.
— Слухи об увольнении Ивича начали появляться сразу после поражения от «Ростова». Когда об этом и нашем неудачном весеннем старте говорят из каждого утюга — невозможно абстрагироваться. Мы вышли на матч уже на нервяке. В первые 10 минут у нас было три момента — но мы их не реализовали. «Химки» сидели в глухом автобусе. За весь тайм у них была одна подача: мяч попал в руку Кастаньо, пенальти — и вот мы уже горим 0:1. Дальше у нас снова были моменты, которые мы не забили. После этого начали откровенно психовать. Вышли на второй тайм, снова давим, «Химки» выбегают в свою вторую контратаку в матче — 0:2.
— Ожидал, что после этого поражения тренера уволят?
— У меня начали закрадываться такие мысли сразу после матча. Ивич всегда был эмоционален, особенно, когда мы проигрывали. А после «Химок» он зашел в раздевалку как ни в чем не бывало — просто всех поблагодарил за игру и вышел. Клянусь — я не хотел верить, что его уберут! Ну вылетели мы из этого Кубка, да — но в чемпионате мы же лидировали!
На тот момент увольнение Ивича казалось для меня чем-то нереальным, невозможным. Я ложился спать с мыслями о том, что нужно как можно скорее провести работу над ошибками, поговорить с тренером о нашей игре и продолжать делать все, чтобы остаться на первом месте. Но проснувшись утром увидел сообщение от девушки — она переслала мне официальное заявление «Краснодара», в котором говорилось, что Ивич уволен. Я охренел.
— С кем в первую очередь обсудил такую новость?
— С девушкой. Потом позвонил агенту: «Ты видел!?» — «Да, видел, это *** (капец)!».
— Кто-то из руководства объяснил команде это решение?
— Никто.
— Инсайдеры вкидывали версию: Ивича уволили из-за того, что после матча с «Рубином» он в грубой форме выгнал из раздевалки Хашига.
— Ничего подобного не слышал. После «Рубина» я зашел в раздевалку одним из последних, и Владимир Леонидович в этот момент спокойно там сидел. Пацаны не рассказывали, что до этого был какой-то конфликт.
— Если честно, не верится, что все это время мы говорим про команду, которая в прошедшем сезоне до последнего тура боролась за чемпионство.
— Да блин, если так подумать — у «Краснодара» есть абсолютно все: ресурсы, деньги, отличный стадион. Команда всегда летает на чартерах и живет в пятизвездочных отелях. У клуба лучшая база в мире — там есть тренажер, которого нет больше ни у одной команды. Люди приезжают из Европы и офигевают, как у «Краснодара» все классно. Но мне трудно понять, почему клуб все никак не может выиграть трофей. Может, не хватает везения.
— Почему поплыл «Краснодар», мы выяснили. Теперь про тебя — не считаешь, что сдал в этом сезоне?
— Почему ты так думаешь?
— А это не так?
— Нет, я не считаю, что сдал. Вот вы все так говорите — но какие аргументы?
— Стало больше ошибок.
— Каких, например?
— Ну давай по порядку. Первое, что приходит на ум — матч с «Крыльями», который был одним из ключевых в борьбе за чемпионство. На 64-й минуте ты получил красную и оставил свою команду в меньшинстве. В итоге только ничья.
— Смотри — во-первых, это моя первая красная карточка в карьере. В матче было две желтые. С первой я согласен — вопросов нет. Но вторая — какая-то странная. «Крылья» выбегали в контратаку, и я еле как коснулся до плеча игрока Крыльев. Он остановился и начал размахивать руками, прося Карасева меня удалить. Но вообще, так делать запрещено. В итоге Карасев поддался и показал мне вторую желтую. Хотя, если посмотришь повторы, видно, что он до последнего не хотел мне ее показывать.
— Но ты же сам говоришь, что «Крылья» бежали в контратаку. Ее срыв — в любом случае желтая.
— Помимо меня там было еще три защитника. Да и прихватил я игрока случайно, по инерции. В какой-то из дней я сел посмотреть телевизор, а там — «Зенит» — ЦСКА. Специально оставил, чтобы посмотреть, как судит Карасев. В той игре был момент, когда игрок ЦСКА грубо нарушил правила против игрока «Зенита». Но Карасев даже желтой не дал. Так что судьям присущи ошибки, как и игрокам.
— «Краснодар» мог вытащить тот матч без тебя?
— Думаю, нет. После моего удаления у команды был только один момент. В остальном — повезло, что не проиграли. Я не снимаю с себя ответственности, просто хочу донести, что не все так однозначно. Но, если честно, после «Крыльев» в душе наступило какое-то опустошение. Про чемпионскую гонку я уже начал думать так: «Будь как будет».
— Задолго до матча с «Крыльями» — в конце первой части сезона — Ивич посадил тебя на скамейку, аргументировав это тем, что ты в плохой форме.
— Он показал мне два момента из матча с «Уралом», где я поздно среагировал на рывок их флангового игрока: «Тут ты расслабился. С “Зенитом” такое не прокатит». Окей, это его мнение — вопросов нет. Спасибо, что объяснил. Я два матча был на замене, и они закончились для нас положительно — победили «Крылья» и сыграли вничью в гостях с «Зенитом».
Раз такой результат, значит Ивич был прав касательно меня. Тем более, что потом я снова начал играть, а не сел в глухой запас. Когда Уокер в этом сезоне не играл четыре матча подряд, никто не говорил, что он сдал — потому что это просто было решение Гвардиолы. Зато Волкова после двух матчей на замене уже успели похоронить.
— Окей, первый матч после возобновления чемпионата — с «Рубином». Подача с углового на последних минутах, и Ашурматов забивает из-под тебя. Не ошибка?
— Ошибка, вопросов нет. Потерял концентрацию, не уследил. Ивич после того матча меня просто уничтожил — орал как не в себя. Но я понимаю, что заслуженно.
— А гол Трошечкина в матче с «Пари НН» — не твоя вина?
— Почти такой же момент, как и в матче с «Рубином». Я держал Трошечкина на угловом, но сама ситуация была намного сложнее. Их игрок первым сыграл на ближней штанге и скинул мяч на Трошечкина. Я просто физически не успел выбить. Даже если считать это моей полноценной ошибкой — получается, за весь чемпионат всего два гола забили из-под меня. Сколько у «Краснодара» пропущенных в этом сезоне?
— 29.
— Ну вот, 2 из 29. Думаю, все не так плохо (улыбается). За 2,5 года, что я играю в РПЛ, не было каких-то ужасных моментов, когда кто-то убежал или обыграл меня очень легко. Это о многом говорит. Я не хочу показаться, каким-то офигевшим и зазнавшимся. Я просто хочу, чтобы люди отталкивались от фактов.
— Почему на финальном отрезке чемпионата Мусаев начал использовать на твоей позиции Петрова и даже Олусегуна?
— Это решение тренера, возможно, повлияла травма. Я получил повреждение почти сразу, как вернулся из сборной. Но до последнего хотел помогать команде.
— Ты вообще часто рефлексируешь на тему своей игры?
— Да. Для меня важно делать работу над ошибками. После игры я выхожу со стадиона, сажусь в машину и сразу же включаю игру на телефоне. Засматриваю до дыр, чтобы понять, где я мог сыграть лучше.
— А ты хоть как-то отдыхаешь от футбола?
— Иногда могу съездить пострелять в тир или просто отдохнуть за городом. Но вообще я домосед — делаю восстанавливающие процедуры и анализирую матчи.
— Не боишься в один момент выгореть от этого всего?
— Мне это нравится. Я себя не заставляю, мне в кайф. Момент с «Пари НН», про который мы поговорили, я разбирал где-то час.
— Холанд носит очки, фильтрующие синий свет. У тебя таких нет?
— Ну, это уже перебор, мне кажется. Но у меня есть кольцо, которое делает анализ всего тела и сна. Каждый день я отслеживаю глубину своего сна. Если что-то не нравится — корректирую.
— Про алкоголь в твоей жизни спрашивать глупо?
— Я его не перевариваю. Могу выпить вино, но меня размазывает с одного бокала (смеется).
— Три финальных вопроса. У тебя сейчас есть мечта?
— Хочу, чтобы все мои близкие были здоровы.
— Где ты будешь через год?
— В «Зените».
— Что должно произойти, чтобы ты сказал: «Я счастлив»?
— Я и так счастлив. Благодарю бога за возможность зарабатывать любимым делом и помогать семье.
Автор: Тигран Арутюнян